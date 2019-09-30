WhatsApp, bir bağlantı aracılığıyla rehberde olmayan kullanıcılara uygulama üzerinden mesaj gönderilmesine imkan sağlıyor. Bu yöntemi kullanarak sizlerde rehberinizde olmayan kişilerle WhatsApp üzerinden iletişim kurabilirsiniz.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, neredeyse tüm akıllı telefon kullanıcıları tarafından aktif olarak kullanılıyor. Hatta bu işlem artık o kadar yaygınlaşmış durumdaki artık pek çok işlem WhatsApp üzerinden yapılabiliyor. Ancak kimi zaman, telefon rehberimizde kayıtlı olmayan kişilere de mesaj göndermek zorunda kalabiliyoruz.

WhatsApp ne yazık ki, uygulama içerisinden rehberde kayıtlı olmayan bir kullanıcıya mesaj gönderme imkanı sunmuyor. Bu durumda da mecburen bir kullanıcıyı rehbere eklemek durumunda kalıyoruz. Fakat bu durumun üstesinden gelebileceğiniz bir yöntemin olduğunu biliyor muydunuz? Şöyle ki, az sonra bahsedeceğimiz yöntemi kullanarak rehberinizde olmayan bir kişiyle WhatsApp üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

Rehberinizde kayıtlı olmayan kişilerle WhatsApp üzerinden iletişime geçmek için yapmanız gerekenler

Yapmanız gereken ilk işlem, az sonra sizinle paylaşacağımız bağlantıyı kopyalayarak internet tarayıcınız üzerinden bağlantıya erişim sağlamak. (Opera, Google Chrome veya akıllı telefon üreticilerinin kendi internet tarayıcısı olabilir. Hangi tarayıcıdan ulaştığınızın bir önemi yok.)

İhtiyacınız olan bağlantı: "https://api.whatsapp.com/send?phone=NUMARA". Ancak bu adrese doğrudan erişmek herhangi bir işinize yaramayacaktır. Bu nedenle bir sonraki maddeyi okuduktan sonra bu bağlantıya ulaşmak size fayda sağlayacaktır.

Bağlantıda yer alan "NUMARA" yazılı bölüme, WhatsApp üzerinden ulaşmak istediğiniz numarayı yazın. Ancak burada dikkat etmeniz gereken nokta numarayı, uluslararası biçimde yazmanız gerektiğidir. Fakat numarayı girerken "+" veya "()" simgelerini kullanmayın.

Örnek Görünüm: 901234567890

901234567890 Numarayı girdikten sonra yukarıda paylaşmış olduğumuz bağlantı adresi şöyle görünecektir: https://api.whatsapp.com/send?phone=901234567890

Adresi erişmek istediğinizde, gitmek istediğiniz adresin WhatsApp üzerinden açılacağına dair bir bildirim göreceksiniz. Bu bildirimi onaylayın.

WhatsApp uygulaması açıldığında, rehberinizde kayıtlı olmayan bir WhatsApp kullanıcıyla sohbet ekranınız açılacaktır.

Bu sayede, rehberinizle kayıtlı olmayan veya profil resminizi görmesini istemediğiniz, son görülmesini takip etmek istediğiniz kişilerle konuşabilirsiniz. Ayrıca sizlerle paylaşmış olduğumuz bu bağlantı, WhatsApp'ın orijinal bağlantılarından bir tanesi olduğu için gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Bu bağlantıyı kullanmak, WhatsApp'tan yasaklanmanıza veya WhatsApp hesabınızın güvenliğinin tehlikeye girmesine neden olmamaktadır.