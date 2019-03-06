Digitürk'ün Futbol Paketleri Hakkında Soruşturma Başlatıldı

Rekabet Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre Digitürk'ün üst kuruluşu olan Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon AŞ hakkında ticari paketlerin fiyatlandırma davranışları ve bayilik sistemi nedeni ile soruşturma başlatıldı.

Rekabet Kurumu tarafından kısa süre önce yapılan açıklamaya göre, ücretli yayın servisi Digitürk’ün üst kuruluşu olan Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon AŞ ve 48 Digitürk bayisi hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın gerekçesi olarak Türkiye Süper Ligi ve 1. Ligi müsabakalarını içeren ticari paketlerine ilişkin fiyatlama davranışları ve bayilik sistemi gösterildi.

Rekabet Kurumu tarafından yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde;

Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon A.Ş.’nin Türkiye Süper Ligi ve 1. Ligi müsabakalarını içeren ticari paketlerine ilişkin fiyatlama davranışları ve bayilik sistemiyle ve Digiturk bayisi sıfatı ile bu ticari paketleri arz eden teşebbüslerin fiyatlama ve pazar paylaşımı davranışlarıyla 4054 sayılı Kanun’un 4. ve 6. maddelerini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

Önaraştırmada elde edilen bilgi, belgeleri ve yapılan tespitleri 07.02.2019 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak, 4054 sayılı Kanun’un 4. ve 6. maddelerini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak; Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon A.Ş. (ve 48 Digitürk bayisi) hakkında soruşturma açılmasına, 19-06/45-M sayı ile karar verdi.