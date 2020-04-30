Remdesivir’in COVID-19 Tedavisinde Net Bir Etkisi Bulunuyor

ABD’de yürütülen araştırmalar sonucunda DSÖ’nün araştırmalarında işe yaramadığı açıklanan Remdesivir ilacının koronavirüs tedavisinde olumlu ve net bir etkisi olduğu açıklandı.

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü, yaptığı açıklamayla DSÖ’nün testlerinden geçemeyen Remdesivir isimli antiviral ilacın koronavirüs tedavisinde net bir etkisinin bulunduğunu söyledi. Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Dr. Anthony Fauci, uzun süredir pek çok tartışma konusuna neden olan ilaç için, “Veriler, Remdesivir’in iyileşme süresi üzerinde net, önemli ve olumlu etkisi olduğunu gösteriyor” dedi.

Daha öncesinde DSÖ desteğiyle Çin’de yapılan araştırmalarda ABD menşeili Remdesivir ilacının “önemli bir klinik yarar” sağlamadığı tespit edilmiş, yan etkileri sebebiyle hastayı daha kötü yapabildiği ortaya çıkmıştı. ABD’de yapılan testlerde ise ilaç koronavirüse karşı doğrudan olumlu etki ediyor.

“Remdesivir’in koronavirüsü engelleyebildiği kanıtlandı”

ABD’nin en ünlü doktorlarından biri olarak da kabul edilen Dr. Anthony Fauci, Remdesivir’in iyileşme sürecinde olumlu bir şekilde etkisi olduğunu belirtti. Doktor, açıklamalarının devamında Remdesivir için “bir ilacın COVID-19’u engelleyebildiğinin kanıtı” dedi.

Çin’deki araştırma yeterli değildi

Fauci, Çin’de gerçekleştirilen araştırmanın yeterli denek bulunamadığı için son verildiği ve “yeterli bir çalışma olmadığını” belirtti. ABD’nin Remdesivir üzerine yaptığı çalışma ise en geniş katılımlı çalışma olarak kayıtlara geçti.

DSÖ Raporu kaldırmıştı

Geçtiğimiz günlerde paylaşılan ve Remdesivir’in etkisiz olduğunu açıklayan araştırma raporu, kısa süre yayınlandıktan sonra DSÖ tarafından kaldırılmıştı. DSÖ Sözcüsü Tarik Jasareviç, konuya ilişkin “Belgenin, araştırmayı yürüten uzmanlar tarafından hazırlanan taslağı DSÖ’ye gönderildi fakat hata anlaşılınca hemen kaldırıldı. Rapora diğer uzmanların da bakmasının ardından erişimi tekrar açacağız” demişti.