Fransız otomobil devi Renault, Volvo'nun da çatı şirketi olan Geely ile bir iş birliğine imza attı. İki dev şirket, bu iş birliği kapsamında Geely'yi Güney Kore'ye, Renault'u ise yeniden Çin'e sokacak. İş birliği, daha sonraki süreçte daha fazla Asya pazarını kapsar hale gelecek.

Otomobil sektöründe yaşanan gelişmelerle şirketlerin hibrit ve elektrik motorlu araçlara yönlendirmesi, sektör üreticilerini çeşitli iş birliklerine zorluyor. Elbette bu iş birlikleri, hibrit ve elektrik motorlu otomobil üretimlerinin kolaylaştırması için yapılıyor. Bu durumun farkında olan Renault, Volvo'nun çatı şirketi olan Geely ile bir iş birliğine vardığını açıkladı. Şirket, bu iş birliği kapsamında Asya ülkelerindeki varlığını güçlendirecek.

İki dev şirket arasındaki anlaşmaya göre Renault, Geely'nin Çin'deki teknolojilerini, tedarik zincirlerini ve fabrikalarını kullanarak Çin pazarına yeniden giriş yapmış olacak. Geely tarafından üretilecek hibrit araçların satış ve pazarlama süreci ise Renault'un sorumluluğunda olacak.

Önce Çin ve Güney Kore

İki dev şirket arasında yapılacak anlaşma, yalnızca Çin pazarını kapsamıyor. Yapılan anlaşma kapsamında Geely'nin hibrit araç markası Lynk & Co, Renault sayesinde Güney Kore pazarına giriş yapacak. Bu sayede her iki tarafın da kazanacağı bir iş birliği yapılmış olacak.

İkili arasında yapılan anlaşma, şimdilik Çin ve Güney Kore pazarlarını kapsıyor. Ancak iş birliği, önümüzdeki yıllarda çok daha fazla Asya pazarını kapsar hale gelecek. Bu da iki dev firma için çok daha fazla kazanç demek...