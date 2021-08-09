Türkiye'de 2020'de Sadece 3 Bin Otomobil Hurdaya Çıkarıldı

2021 yılının ilk altı ayında, yalnızca 1.542 adet aracın hurdaya ayrıldığı açıklandı. Bu rakam, geçtiğimiz yıl 3 bin 128'di. Devlet teşviki bitmeden önce, yani 2019 yılında ise 295 bin 704 araç hurdaya ayrılmıştı. Bu istatistikler, Türkiye'nin gitgide hurda araba kullanmaya başladığını gözler önüne seriyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2012 yılında "Ömrünü Tamamlamış Araç Bertaraf Takip Sistemi"ni (ÖTA) hayata geçirmiş, bu sistem kapsamında da ömrünü tamamlamış olan M1 ve N1 sınıfındaki araçların kayıtlı bir şekilde ekonomiye kazandırmaya başlamıştı. Bu sistem, 2021 yılında da kullanılmaya devam ediyor ancak geçtiğimiz yıl ile 2021'in ilk yarısına dair veriler, Türkiye'de hurdaya ayrılan araç sayısının taban yaptığını gözler önüne seriyor.

Anadolu Ajansı'nın bir haberine göre 2018'de 150 bin 611 adet araç, devlet gözetiminde hurdaya çıkarılarak ekonomiye kazandırılmıştı. Bu sayı, 2019 yılında ise 295 bin 704'e kadar yükselmişti. Yani devletin hurda teşviki ve araç satın alınabilirliğinin yüksek olması, ömrünü tamamlamış ya da tamamlamak üzere olan araçların trafikten çekilmesini sağlıyordu. Ancak 2020 ve 2021 yıllarında bu durum değişti.

2020 yılında hurdaya ayrılan araç sayısı, yalnızca 3 bin 128'di

Anadolu Ajansı'nın verilerine göre geçtiğimiz yıl, hurdaya ayrılıp ekonomiye kazandırılan araç sayısı 3.128'e kadar geriledi. Yani vatandaş, ömrünü tamamlamış ya da tamamlamak üzere olan aracını hurdaya çıkarmadı. Aslında çıkarmadıdan ziyade çıkaramadı. Zira bu süreçte hurda teşviki kaldırıldı ve araç fiyatlarında fahiş artışlar yaşandı. Pandemi etkisi ve ülkemiz ekonomisinin zora girmesi, vatandaşı "hurda" araba kullanmaya itti.

Hurdaya ayrılan araç sayısı, 2021 yılında da hiç iyi durumda değil. Haziran ayının sonuna kadar olan verilere göre bu yılın ilk yarısında, yalnızca 1.542 adet araç için hurda kaydı yapıldı. Yıl sonuna geldiğimizde, muhtemelen 2020 yılı sonundaki verilere yakın rakamlarla karşılaşacağız. Bu da Türkiye trafiğinde, hurda araçların giderek çoğalacağının açık bir göstergesi...