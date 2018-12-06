Renk Körü İnsanların Gözünden Dünya Nasıl Görünüyor?

Renk körü denince insanların bir kısmı, kırmızı ve yeşili ayırt edememek olarak, bir kısmı ise dünyayı siyah beyaz görmeyi anlıyor. Halbuki, renk körü insanların yüzde 99’u renkleri görür. Renk körlüğünün farklı çeşitleri var. Deuteranomalia’da her şey biraz soluk görünürken, Protanopia’da her şey biraz yeşilimsi hale geliyor. Tritanopia’da ise her şey pembe-yeşil hale geliyor. Dünya nüfusunun sadece üç milyonda biri tamamen renk körü.
Bored Panda, farklı fotoğrafların farklı renk körlüklerinde nasıl göründüğünü örneklemiş.
Önce Renk Körlüğü Çeşitlerini Tanıyalım
Lale Tarlasında Bir Kuçu
Gece Gezmesi
Sonbahar Geldi
Elma
Domates Tezgahı
Evler
Renk Cümbüşü
Saç Renkleri
Frida Kahlo
Renk Körlüğü Olanlara Neden Ehliyet Verilmez?