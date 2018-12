Renk Körü İnsanların Gözünden Dünya Nasıl Görünüyor?

Renk körlüğünün ne olduğunu herkes bilir, ama hastalığın tek sıkıntısının İshihara Renk Testinde sayıları görememek olduğunu zanneder. Halbuki, renk körü insanlar dünyayı çok daha farklı görüyor.

Renk körü denince insanların bir kısmı, kırmızı ve yeşili ayırt edememek olarak, bir kısmı ise dünyayı siyah beyaz görmeyi anlıyor. Halbuki, renk körü insanların yüzde 99’u renkleri görür. Renk körlüğünün farklı çeşitleri var. Deuteranomalia’da her şey biraz soluk görünürken, Protanopia’da her şey biraz yeşilimsi hale geliyor. Tritanopia’da ise her şey pembe-yeşil hale geliyor. Dünya nüfusunun sadece üç milyonda biri tamamen renk körü.

Bored Panda, farklı fotoğrafların farklı renk körlüklerinde nasıl göründüğünü örneklemiş.

Önce Renk Körlüğü Çeşitlerini Tanıyalım

Lale Tarlasında Bir Kuçu

Gece Gezmesi

Sonbahar Geldi

Elma

Domates Tezgahı

Evler

Renk Cümbüşü

Saç Renkleri

Frida Kahlo

Renk Körlüğü Olanlara Neden Ehliyet Verilmez?