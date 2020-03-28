Resident Evil Resistance'ın Betası Hayal Kırıklığına Uğrattı

Resident Evil Resistance oyununun beta sürümü bugün yayınlandı ancak PlayStation ve PC platformlarında oyuna girmeye çalışanlar hayal kırıklığına uğradı çünkü oyun açılmıyordu. Ancak Xbox kullanıcıları oyuna rahatça erişti. Capcom, oyunu bir süreliğine kaldırdı ve konuyla alakalı bir özür tweeti yayınladı.

Resident Evil'in yeni oyunu olan Resident Evil Resistance'ın çıkış tarihi yaklaşıyor, haliyle gözler oyunun tek oyunculu moduna çevrildi. Oyun, Rakun Kenti'nden kaçmaya çalışan Jill Valentine'i konu alacak. Valentine bir yandan da ikonik bir karakter olan Nemesis tarafından takip ediliyor. Tabii ki oyun sadece bu hikayeyle sınırlı değil. Aynı zamanda çok oyunculu modu bulunan bu oyuna oyun severlerin ilgisi büyük. Resident Evil serisinin köklü bir seri olduğu da düşünüldüğü zaman oyunun hayran sayısı anlaşılabilir bir şekilde fazla diyebiliriz.

Oyunun açık beta sürümü bugün yayınlandı ve bekleyenler kelimenin tam anlamıyla hayal kırıklığına uğradı. Bunun sebebiyse oyunun açılmamasıydı. PlayStation ve PC platformlarında büyük bir heyecanla oyunun karşısına geçen oyuncular, henüz oyuna giremeden hatayla karşılaştı ve oyuna giriş yapamadı. Sorunun neden ortaya çıktığı henüz tam olarak bilinmiyor. Capcom ise çareyi oyunu bu platformlardan kaldırmakta buldu. İşin ilginç yanıysa oyunun Xbox One sürümünde herhangi bir sorun olmaması. Yani Xbox One kullanıcıları oyuna erişmeyi başardı diyebiliriz.

Resident Evil Resistance, Resident Evil 3'ün bir parçası olarak 3 Nisan'da çıkacak. Umuyoruz ki o gün de bu tarz bir sorun ortaya çıkmaz. Resident Evil'ın resmi Twitter hesabından da bir açıklama geldi.

Tweet, "Teknik sorunlar nedeniyle Resident Evil Resistance'nin Beta sürümü, Playstation 4 ve Steam platformlarında gecikti. Xbox One sürümü bu sorunlardan etkilenmedi ve çalışır durumda. Sorunu en kısa sürede çözüme kavuşturmak için uğraşıyoruz ve sizleri bu konu hakkında bilgilendireceğiz. Bu sıkıntıdan dolayı sizlerden özür diliyoruz" yazısıyla birlikte paylaşıldı.