Resident Evil 3 Remake'in İlk 5 Gündeki Satış Rakamları

Capcom, popüler korku serisi Resident Evil'in yeni oyunu için satış rakamlarını açıkladı. Resident Evil 3 Remake, yayınlandıktan sonraki ilk 5 günde başarılı bir satış performansı çizdi.

Capcom'un yeni oyunu Resident Evil 3 Remake, oyun dünyasına gelişiyle ses getirdi ve hızlı bir başlangıç yaptı. Capcom, 1999 korku klasiğini günümüze taşıyan yeni oyununun etkileyici satış rakamlarını açıkladı.

Capcom'un 3 Nisan'da piyasaya sürdüğü Resident Evil 3 Remake'in dijital satışları, ilk 5 günde PlayStation 4, Xbox One ve Steam platformlarında 2 milyonu geçti. Resident Evil 3: Raccoon City Demo ve Resident Evil Resistance için gerçekleştirilen açık beta, satışları olumlu etkiledi. Oyunun dijital versiyonları, toplam satışların yaklaşık %50'sini oluşturdu.

Resident Evil 2 Remake de yükselişini sürdürüyor

Capcom ayrıca, Ocak 2019'da yayınlanan Resident Evil 2 Remake için toplam gönderimlerin ve dijital satışların 6.5 milyonu aştığını açıkladı. Resident Evil 2 Remake için en son şubat ayında açıklanan raporlar, oyunun 31 Aralık 2019 itibarıyla 5.8 milyon adet sattığını gösteriyordu. Resident Evil 3'ün geri dönüşüyle RE2'nin satışlarının önümüzdeki dönemde yükselişini sürdürmesi bekleniyor.

Resident Evil, aradan neredeyse 25 yıl geçmesine rağmen Capcom'un en gözde serisi olarak başarılı bir performans çiziyor. 1999 yapımı Resident Evil 3: Nemesis, dünya çapında toplam 3.5 milyon satmıştı. Yenilenen oyun, Resident Evil: Resistance isimli bir çevrimiçi hayatta kalma modunu da içeriyor ve oyunseverleri yeniden Raccoon City'ye götürüyor.

Resident Evil serisi, oyuncuların hayatta kalmak için çeşitli silahları ve eşyaları kullandığı korku türünün en iddialı oyunlarından olarak kabul görüyor. Serinin oyunlarının toplam satışları, 1996'da piyasaya sürülen ilk oyundan bu yana 100 milyonu aştı.