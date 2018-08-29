Riot Games, Cinsiyetçilik İçin Adımlar Atacak

Riot Games, geçtiğimiz günlerde şirket içindeki ayrımcı politikadan dolayı eleştiri yağmuruna tutulmuştu. Şimdiyse şirketten açıklama geldi.

Dünyanın en büyük e-spor oyunlarından biri olan League of Legends’ın yapımcısı olan Riot Games, kendi ofislerindeki cinsiyet ayrımı olaylarını çözmek için adımlar atmaya başladı. Bu ay başında Kotaku muhabiri Cecilia D’Anastasio, şirkette kadınlara gerektiği gibi davranılmadığını ve genel olarak ayrımcığın hakim olduğunu belirten ayrıntılı bir soruşturma dosyası yayınlamıştı.

Şimdi ise Riot Games, bu konu hakkında bir blog yazısı yayınlayarak özür diledi. Gelecekte ise bunun önleneceğini ve asla izin verilmeyeceğini bildirdi.

Yazıda bir şirketin özür mesajında bulunması gereken birçok şey var. Riot Games bu yazıda, insanları dinleyip onlardan öğrendiklerini ve kendi kültürlerini düzeltmenin çok öncelikli olduğunu belirtirken şirkette çalışan ve gelecekte de çalışacak olan kişilerden özür diledi.

Riot, “Size her zaman söz verdiğimiz yer olamadığımız için özür diliyoruz. Sizleri çok sonra duyduğumuz için de üzgünüz. Gelecekte ise Riot, hepimizin gurur duyacağı bir yer olacak.” şeklindeki açıklamalarına bunun için atacağı ilk adımları yazarak devam etti:

Kültür ve çeşitliliği genişleterek bunun Riot’un her işini etkilemesini sağlamak

Oyuncu kelimesinin anlamını kültürel farklılıklar göz önünde bulundurarak yeniden tanımlamak

Üçüncü parti bir doğrulama sistemi kullanarak şirketin dış ahlakını geliştirmek

İşyerinde önyargı ve cinsiyetçilik anlayışın daha iyi anlaşılmasına yönelik eğitim vermek

Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Ekibi ve Yönetim Ekibi’nde çalışmak için daha fazla kişiyi işe almak

Kamuya açık ifadelere göre, Riot pek çok doğru şeyi söylemeye devam ediyor. Ancak şirketin, içinde çalışan veya dışarıdan gözlemleyen herhangi biri başka bir suçlama yapmadan önce verdiği sözleri yerine getirmesi gerekiyor.