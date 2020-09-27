Starfield'ın Ekran Görüntüleri Ortaya Çıktı

Oyun dünyasının popüler serilerini geliştirilen Bethesda'nın sır gibi sakladığı Starfield oyununun ekran görüntüleri internette paylaşıldı. Oyun, ilk olarak E3 2018'de karşımıza çıkmış olsa da Bethesda o günden beri oyun hakkında hiçbir şey paylaşmadı.

Oyun dünyasının sevdiği oyun geliştiricilerinden birisi olan Bethesda, E3 2018 konferansında yepyeni bir oyun geliştirdiğini göstermiş ve bu oyunun 1 dakikalık fragmanını yayınlamıştı. Fakat Starfield isimli bu oyun, konferansın ardından hiçbir şekilde karşımıza çıkmamıştı.

Bugünse Bethesda'nın fazlasıyla merak edilen yeni oyunu hakkında sürpriz bir gelişme yaşandı. Daha önce oyun içini bile görmediğimiz oyunun ekran görüntüleri internete sızdırıldı. Az sonra göreceğimiz ekran görüntülerinin oyunun 2018 yılında geliştirilen bir sürümünden alındığı söylendi.

Starfield ekran görüntüleri:

Bethesda'nın uzay temalı oyunu Starfield, ekran görüntülerinde gördüğümüz kadarıyla uzayda oksijen seviyemizi sürekli gözlemlememiz ve hayatta kalmak için plan yapmamız gereken bir Bethesda oyunu olacak. Fakat oyunun konu olarak neyi işleyeceği veya nasıl bir dünyaya sahip olacağı şu an hiçbir şekilde bilinmiyor.

Bethesda, daha önce yaptığı açıklamada Starfield ve The Elder Scrolls 6 hakkında 2020 yılı içinde herhangi bir haber paylaşmayacağını açıklamıştı. Dolayısıyla oyun dünyası, Bethesda'nın yeni oyunlarını çıkarmak için 2021 veya 2022 yılını hedeflediğini ön görmeye başlamıştı.

Bugün internette çok hızlı bir şekilde yayınlanan ekran görüntülerinin gerçekten Starfield'ın ekran görüntüsü olup olmadığı bilinmiyor. Belki de bir kişi oyunun çakma versiyonunu Gamebryo Engine'de oluşturmuş olabilir. Özellikle ana ekran görüntüsündeki grafiğin bu oyun motorundaki grafiğe fazlasıyla benzediğini söyleyebiliriz.

Yine de Starfield'dan olduğu iddia edilen ekran görüntülerinin ortaya çıkması oyun dünyasının heyecanını da artırdı. Oyuna dair en ufak bir detay bilinmiyor olmasına rağmen Bethesda gibi bir ismin yeni oyunundan geldiği söylenen ekran görüntüleri, elbette pek çok oyuncunun dikkatini çekti.