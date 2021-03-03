Riot Games, 2019 yılının sonlarında gerçekleştirdiği 10. yıl dönümü yayınında şirketin geleceğe dair planlarını duyurmuştu. Bu planlar arasında kart oyunu Legends of Runeterra ve Valorant oyunları bulunuyordu. Bu sözlerini yerine getiren Riot, 2020’de gelecek dediği animasyon dizisi Arcane’i biraz geciktirdi. Biz de yakın zamanda yayınlanması tahmin edilen Arcane dizisi hakkında bildiğimiz her şeyi sıraladık.

Riot Games’in geliştirdiği League of Legends (LoL), piyasaya sürüleli 10 yıldan fazla bir süre geçti ve oyun şu anda dünyanın en popüler çok oyunculu oyunlarından biri. 100 milyondan fazla aktif aylık oyuncuya sahip, Espor dalında yeni bir çığır açmış ve yıllık 1,4 milyar dolar gelir elde etmiş Riot Games, LoL’ün 10. yıl dönümünde şirketi daha da ileri taşıyacak projelerini duyurmuştu.

Riot Games 10. yıl yayınında duyurulan en heyecan verici projelerden birisi, League of Legends dünyası Runeterra’da geçen bir animasyon dizisi olan Arcane idi. 2019 yılının son günlerinde yapılan duyuruda dizinin 2020 yılında çıkacağı söylenmişti ancak COVID-19 virüsü sebebiyle hem dizinin geliştirilmesi gecikti hem de hayranlar gidişata dair bilgilerden mahrum bırakıldı. Dilerseniz gelin Arcane dizisi hakkında bilinen tüm detayları beraber inceleyelim.

League of Legends dizisi Arcane fragmanı:

Arcane dizisinin konusu ne olacak?

Arcane dizisi hakkında şu an bildiğimiz en sağlam bilgi, dizinin Jinx ve Vi isimli iki League of Legends şampiyonunun geçmişini ve onları birbirinden ayıran bir gücü anlatacağı yönünde. Dizinin fragmanından gördüğümüz kadarıyla ana karakterlerimiz Zaun’un pis ve yoksul sokaklarında ve Piltover’ın teknolojiden geçilmeyen caddelerinde maceralara atılan bir grup çocuk olacak.

Tabii fragmanda beliren bir başka detay ise başta ve sonda Jinx’in çizmelerinin görünmesi, yani dizide Jinx kesinlikle yer alacak. Fragmanda yer alan mavi saçlı kız çocuğu ve pembe saçlı kız çocuğunun Jinx ve Vi kardeşler olma olasılığı bir hayli yüksek, hatta kesin diyebiliriz. Aynı League of Legends gibi Arcane dizisi de 14 yaş ve üstüne hitap edecek.

Riot’un geliştirici ekibinin başı Greg Street, diziyle alakalı “Dizi öyle yumoş bir dizi olmayacak. Deneyimlemek istediğimiz birçok ciddi tema var, bu yüzden diziyi çocukların izleyip dumura uğramalarını istemiyoruz” dedi.

Riot Games şirketinin ortak kurucularından Brandom Beck, çeşitli Hollywood stüdyolarıyla ilişki kurmaya başladıklarını belirtti. Arcane animasyon dizisi sadece League of Legends’ı değil, tamamen Riot Games’i daha yüksek bir seviyeye taşıyacak gibi görünüyor.

Arcane dizisi ne zaman çıkacak?

Riot Games ekibinin sıfırdan geliştirdiği Arcane dizisi, ilk olarak 2019 yılı bitiminde duyurulmuştu ve çıkış tarihi olarak 2020’nin ikinci yarısı gösterilmişti. Ancak Riot’un dediğine göre 2020 yılı başında patlak veren COVID-19 virüsü sebebiyle dizinin yapımı oldukça yavaşladı. 2020’nin Mayıs ayında Riot’un forumunda yapılan bir duyuruda dizinin 2021 yılında yayınlanacağı söylendi.

Jinx ve Vi Gibi diğer karakterler de Arcane dizisinde olacak mı?

Arcane dizisi hali hazırda Jinx ve Vi karakterlerinin geçmişini anlatacak. Ancak bildiğiniz gibi Runeterra evreninin bölgelerinden biri (aslında ikisi) olan Piltover ve Zaun’da geçecek olan dizi, bu bölgedeki diğer şampiyonları da barındırabilir.

Eğer bilmiyorsanız, dizide yer alacak Piltover ve Zaun bölgelerinde yer alan şampiyonları sıralayalım:

Camille

Caitlyn

Ezreal

Jayce

Orianna

Heimerdinger

Ekko

Twitch

Blitzcrank

Dr. Mundo

Janna

Singed

Urgot

Viktor

Warwick

Zac

Ziggs

Seraphine

Özellikle oyun içinde bir repliğinde Warwick, Jinx ile karşılaştığında ‘Yaptığını biliyorum!’ gibi bir cümle söylüyor. Bu sebeple dizide Warwick karakterine ve dolayısıyla onu bu hale getiren Singed karakterine yer verilmesi muhtemel diyebiliriz.

Böylelikle Riot Games animasyon dizisi Arcane hakkında bildiğimiz her şey konulu içeriğimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Düşüncelerinizi ve önerilerinizi aşağıdaki yorumlar kısmında belirtmeyi lütfen unutmayın. Ayrıca resmi Telegram kanalımıza buradan abone olabilirsiniz.