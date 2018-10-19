Rocket League Platformlar Arası Oynanışa Açılıyor

Rocket League'in üretici Psyonix, oyunun PS4 üzerinden platformlar arası oynanabilmesi için bir süredir çalışıyor.

Rocket League'in RocketID isimli platformlar arası oynamaya izin veren özelliğinin tamamen çalıştığını belirten Psyonix, RocketID'yi stabilize etmenin ve mükemmelleştirmenin oldukça zor olduğunu ve bu sebeple RocketID'nin 2019'un başlarına kadar erteleyeceğini bildirdi.

Yaşanacak gecikme, geliştiricilerin RocketID'nin bütün platformlarda stabil bir şekilde çalıştığına emin olmasını sağlayacak. Oyuncuların platformlar arası oyun oynayabilme isteğine Sony uzun süredir izin vermiyordu ancak geçtiğimiz günlerde bu özellik kullanıma sunulmuştu.

Sony'nin PS4 ile platformlar arası oyun oynanabilmesine geçen ay Fortnite ile yeşil ışık yakmasıyla, Rocket League geliştirici ekibi kolları sıvadı. RocketID'nin PS4 dahil her platformda tamamen stabil çalışması için uğraşan ekip, RocketID özelliğinin 2019'un ilk çeyreğinde erişime açılacağını belirtti.