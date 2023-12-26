GTA V kaynak kodalarını ele geçirmeyi başaran hacker, elindeki 200 GB'lık verinin tamamını sızdıracağını açıkladı. Sızdırılan bilgiler arasında sadece kaynak kodlarının da olmadığı ortaya çıktı.

Rockstar Games, yakın zamanda son dönemlerin en büyük siber saldırılarından birine hedef olmuştu. Firmanın çok popüler olan yapımı GTA V'in kaynak kodları, geçtiğimiz günlerde sızıdırılmıştı. Daha sonra da bu dosyalarda sadece GTA V kodlarının olmadığı ortaya çıktı.

Verinin tamamı sızdırılacak

"Kaynak kodları için büyük bir talep olduğundan dolayı telegram bir süre daha gizli kalacak, sonra herkese açık hâle getireceğim ki siz maymunlar canınız ne isterse onu yapın."

Hacker tarafından dün paylaşılan toplam 4 GB'lık dosyaların arasında GTA 6, Agent, Bully 2, Midnight Club 5 gibi yapımlara dair bilgiler de bulunuyordu. 200 GB'lık verinin tamamının sızdırılması durumunda Rockstar bundan çok büyük zarar görecektir.

Öte yandan paylaşılan dosyalar arasında çalışanların iş e-mail adreslerinin de yer aldığı ortaya çıktı. Tam 1158 çalışana ait çalışan bilgileri ve mail adresleri de sızıdırlan kodların araında yer alıyor. Kodların arasında bu türden bilgilerin aslında olması pek beklenen bir şey değilse de Rockstar burada bir ihmal kurbanı olmuş gibi gözüküyor.

Bu sızıntılar bir defa ortaya çıktıktan sonra oyunların pazarlanmasından geliştirilmesine, telif haklarından gizlilik anlaşmalarına her açıdan firmalar için sorun yaratabiliyor. Bu yüzden de firmalar bu tür sızıntılar olmaması için ciddi çabalar gösteriyor. Ayrıca sızıntılar eksik ya da hatalı bilgilerin ortalıkta dolaşmasına da neden olabiliyor. Bu yüzden de oyunların yapım maliyetleri oldukça artabiliyor.