RotaBorn, FIRST LEGO League'de İlk Kez Boy Gösterecek

Türkçe adıyla Bilim ve Teknolojiyi Tanıma ve Teşvik Vakfı olan ‘FIRST’ Vakfı (For Inspiration and Recognition of Science and Technology) ile ‘The LEGO Group’ tarafından ortaklaşa düzenledikleri uluslararası, lego parçaları ile yapılmış robot turnuva programıdır.

FLL ilk defa 1998’de başlayan ve şu an tüm dünyada 80’den fazla ülke ve 265 binden fazla çocuğun katıldığı büyük bir organizasyondur. Bilim Kahramanları Buluşuyor, 9-16 yaş arası çocuk ve gençlerin kendilerini “topluma duyarlı bilim insanı ve mühendis olarak görmelerini” sağlayan dünyada 80 ülkeden 25.000’in üzerinde takımın katıldığı FIRST LEGO League (FLL) isimli bilimsel içerikli uluslararası turnuvanın Türkiye ayağıdır. Turnuvaya katılacak olan takımlar 18 yaş üstü gönüllü koçlarının ve danışmanlarının rehberliğinde haftada en az 1,5-2 saatlik bir çalışmayla, turnuva masasının üzerinde yer alan görevleri en kısa sürede yapan bir robot programlar ve tasarlarlar ve her sezon tüm dünyayı ilgilendiren bir sorun ile ilgili araştırma projesi yürütürler. Tüm bu yolculuk sırasında takım çalışması, deneyim paylaşımı, arkadaşça rekabet kuralları, sürecin odaklı olma ve duyarlı profesyonellik onlara rehberlik eder. Turnuvalara katılan çocuk ve gençler; hem bilim, sanat, teknoloji konularında, hem de ifade, dinleme, sunum, paylaşım, takım çalışması konularında eğlenceli, süreç odaklı bir deneyim yaşarlar. Bu deneyimler onların kendilerini geleceğin bilim insanı, mühendisi, etkin girişimcisi ve duyarlı dünya vatandaşı olarak hayal etmelerini teşvik eder. FLL Robot Takım Çalışmaları Her yıl FLL tarafından belirlenen ve dünya sorunlarını ele alan konuların içeriğine uygun olarak yapılır. Çalışmalarda legolardan robot tasarımı, proje oluşturma ve öz değerler kategorisini göz önüne alınarak 9 ile 16 yaş grupları arasında 4-10 kişiden takımlar oluşturularak turnuvaya hazırlanılır. Ayrıca düzenlenen Junior FLL turnuvaları da 6-9 yaş arası grupları kapsamaktadır. Bu çalışmalarla öğrencilerin, eğlenerek problem çözme, yaratıcılık ve analitik düşünme becerilerinin ortaya çıkması sağlanmıştır. FLL turnuvalarında bir marka olan İzmir Özel Rota Eğitim Kurumları Robot Takımları’nın 2011 yılından itibaren katıldığı tüm bölge, ulusal ve uluslararası FLL turnuvalarında birçok başarıya imza atmıştır. İzmir Özel Rota Eğitim Kurumları, bu turnuvaya 7 yıldır düzenli olarak katılıyor ve kurum, İzmir Gaziemir İlçesine ek olarak bu yıl Bornova İlçesinde de iki yeni şube daha açarak şube sayısını üçe çıkarmış durumda. Kurumun, Rota Gaziemir Şubesi’nde FLL koordinatörü Esin Kara’nın desteği ile konu olan turnuvada bir kez dünya şampiyonluğu, bir kez dünya üçüncülüğü ve kategorisel olarak da en az 15 civarı ulusal çapta ödülleri bulunuyor. Yeni açılan Rota Bornova Kampüsü de bu yıl FLL yarışmasına katılacaktır. Bu bağlamda yeni bir takım oluşturup, bilim konusunda heyecanlı gençlerle yeni projeler üreterek bu yarışmada ilk senesinde ödülle dönmeyi hedefliyor. RotaBorn ismi ile turnuvaya katılacak olan kurumun amacı, gençlerimizi, bilim konusunda ileriye dönük projelerle gelişimlerine katkıda bulunarak, ülkemiz hedeflerine daha rahat ulaşılmasını sağlamak. Bilim Kahramanları Derneği organizasyonu ile gerçekleşecek olan bu yılki First Lego League (FLL) turnuvası hem ulusal hem de uluslararası ev sahibi İZMİR’ dir. Dünya’da 25.000 civarı takımın ve Ülkemizde de 550 takımın yarışacağı bu turnuvanın, Final basamağının İZMİR’de olması heyecanı üst seviyeye çıkarıyor.

İzmir Özel Rota Eğitim Kurumları’nın Bornova şubesinin RotaBorn adlı takımı hakkında daha detaylı bilgi edinmek için buraya tıklayarak takımın Instagram hesabını inceleyebilirsiniz. Ayrıca yarışmayla ilgili daha fazla bilgi almak için bilimkahramanlari.org web sitesini ziyaret edebilir ya da buraya tıklayarak organizasyonun YouTube kanalına ulaşabilirsiniz.

 3 2 1 0 0