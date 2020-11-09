Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Spotify'dan sonra Deezer ve Tidal için de lisans başvurusu uyarısında bulundu. Yapılan açıklamada 72 saat içerisinde lisans başvurusunda bulunulması ve 3 aylık yayın lisans ücretinin peşin ödenmesi gerektiği ifade edildi.

Dünyanın en büyük çevrimiçi müzik dinleme platformlarından bir tanesi olan Spotify, geçtiğimiz dönemde Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'ndan (RTÜK) Türkiye'de yayınlarına devam edebilmesi için lisans başvurusunda bulunması gerektiği konusunda ihtar almıştı.

İsveç merkezli Spotify da kendisine tanınan 72 saat içerisinde RTÜK'e resmen lisans başvurusunu gerçekleştirmişti. RTÜK üyesi İlhan Taşçı, Twitter'dan yaptığı açıklamada Spotify'ın, 72 saatlik sürenin dolmasına 4 saat kala başvurusunu yaptığı duyurmuştu. Benzer bir durum Deezer ve Tidal için de yaşanıyor.

RTÜK'ten Deezer ve Tidal'a uyarı

RTÜK, tıpkı Spotify gibi dünya genelinde milyonlarca kullanıcıya sahip olan ve Türkiye'de de kullanılabilen Deezer ve Tidal servislerine de lisans başvurusu için 72 saatlik süre tanıdığını dile getirdi. Her iki platformun da yerelleştirilmiş Türkiye fiyatları bulunuyor.

Üst kurul tarafından yapılan açıklamada, Deezer ve Tidal platformlarının 72 saat içerisinde başvuru yapıp 3 aya tekabül eden yayın lisans ücretini peşin olarak ödemeleri halinde yayınlarına devam edebilecekleri dile getirildi.

Yapılan açıklamada gerekliliklerin yerine getirilmemesi halinde yapılacaklar şöyle açıklandı:

"Belirtilen internet siteleri, başvuru talebini içeren dilekçesiyle birlikte taahhütnameyi sunmaz ve üç aya tekabül eden yayın lisans ücretini peşin olarak ödemez veya yayın hizmetlerine bu duyuruyu müteakiben yetmiş iki saat içerisinde son vermez ise Üst Kurul tarafından 6112 sayılı Kanunun 29/A maddesinin ikinci fıkrası uyarınca sulh ceza hâkiminden söz konusu yayınla ilgili olarak erişimin engellenmesi talebinde bulunulacağı ve ayrıca aynı Kanunun 33 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulacağı ihtar olunur."