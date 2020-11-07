Dünyanın en popüler müzik dinleme platformlarından bir tanesi olan Spotify'ın, Premium podcast aboneliği üstünde çalıştığı iddia edildi. Ancak Spotify, ortaya atılan bu iddianın doğru olmadığını açıkladı.

Çevrimiçi müzik dinleme platformları arasında en popülerlerden bir tanesi olan Spotify, kullanıcılarına ayrıca podcast yayınları dinleme imkânı da sunuyor. Ortaya çıkan yeni bir iddiada ise Spotify'ın yeni bir podcast aboneliği üstünde çalıştığı ifade edildi.

Variety Intelligence Platform Başkanı Andrew Wallenstein, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda kendisine gönderilen bir araştırmanın ekran görüntüsünü paylaştı. Wallenstein, Spotify'ın Premium podcast planı üstünde çalıştığını ifade etti.

Spotify, podcast için Premium abonelik üstünde çalıştığını yalanladı

Araştırmanın iddialarına göre 4 adet potansiyel abonelik modeli bulunuyordu. Bu modeller, aylık 2,99 dolardan başlayıp 7,99 dolara kadar uzanıyordu. Ayrıca bu podcast için düşünülen Premium hesap, standart Spotify Premium aboneliklerini kapsamayacaktı. Yani Premium podcast aboneliği içerisinde reklamsız müzik bulunmayacaktı. Bu planların sunduğu avantajlar arasında gömülü reklamların kaldırılması, röportajlara ve bölümlere erken erişim, özel ek içerik gibi ayrıcalıklar bulunacaktı.

Ancak Spotify, Premium podcast aboneliği planları olduğu yönündeki iddiaları yalanladı. Şirket sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, kullanıcı deneyimini geliştirmek için rutin araştırmalar yapıldığını ancak bunlardan sadece bazılarının geniş kullanıcı kitlelerine sunulduğunu dile getirdi. Podcast yayınları, hem ülkemizde hem de dünya genelinde bir hayli popülerleşmeye başladı. Dolayısıyla Spotify'ın da oluşan bu büyük pastadan payını almak istemesi çok da sürpriz olmaz. Peki, siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?