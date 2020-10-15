RTÜK tarafından yapılan açıklamaya göre Spotify, yasal süre sona ermeden RTÜK'e yayın lisansı başvurusunda bulundu. Böylece Spotify'ın Türkiye'de erişim engeline takılma ihtimali ortadan kalktı.

Geçtiğimiz günlerde RTÜK, resmi web sitesi üzerinden yayınladığı bir uyarıda Spotify dahil dört web sitesine lisanssız yayın yaptıkları gerekçesiyle lisans başvurusunda bulunmaları için 72 saat süre tanımıştı. Söz konusu 72 saatlik süre bugün sona eriyordu ki Spotify kullanıcılarını rahatlatan haber geldi.

Dün sizlerle paylaşmış olduğumuz bir haberde RTÜK’ün Spotify’ın Stockholm'deki birimiyle iletişime geçtiğini ve lisans konusundaki gereklilikleri aktardığını, Spotify’ın da lisans almayı ve Türkiye’de bir temsilcilik açmayı kabul ettiğini belirtmiştik. Bu konudaki ilk resmi açıklama, RTÜK üyesi İlhan Taşçı’dan geldi.

"Spotify, lisans için RTÜK’e resmen başvurdu…"

Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, “Spotify, 72 saatlik sürenin dolmasına dört saat kala lisans için RTÜK’e resmen başvurdu…” ifadelerini kullanan Taşçı, böylece Türkiye’deki Spotify kullanıcılarının içlerini rahatlatmış oldu.

Konuyla ilgili olarak RTÜK’ten yapılan açıklamada ise, “Mevzuatımız gereği müzik alanında isteğe bağlı yayın hizmeti veren uluslararası bir kuruluş olan Spotify yasal süre içerisinde müracaatını yapmıştır.” ifadeleri kullanıldı. Böylece Spotify’ın Türkiye’de erişim engeline takılması gibi bir durum kalmamış oldu.