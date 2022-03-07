RTÜK Başkanı'ndan, son dönemde fiyatlara gelen zamları programlarına konu edinen yayınlara ilişkin açıklama geldi. Açıklama, kısa sürede büyük tepki gördü.

Malumunuz, her gün giderek artmakta olan gıda fiyatları, akaryakıt zamları uzun bir süredir hepimizin gündeminde. Artan market fiyatlarına ve bu duruma tepkili olan vatandaşlara dair artık her gün yeni bir haber izler olduk.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin de yorum programları ve haberlerde gıda fiyatlarına ilişkin yapılan spekülatif yorumlara dair yeni açıklamalarda bulundu. Şahin, yaptığı açıklamada bu tarz programların takibinin yapıldığını ve halkı yanlış bilgilendiren yayın kuruluşları hakkında 'gereğinin' yapılacağını ifade etti.

Kamuoyunu 'yanlış' yönlendiren yayınlar hakkında işlem başlatılacak

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin tarafından Twitter üzerinden paylaşılan açıklamada “Son günlerde haber bültenlerinde ve yorum programlarında gıda fiyatlarına ilişkin bazı spekülatif açıklamaların yapıldığı dikkatimizi çekmektedir. Halkı yanlış yönlendiren, kaygı ve paniğe sevk eden yayınlar RTÜK tarafından dikkatle takip edilmektedir. “ ifadelerine yer verildi.

Şahin, açıklamasın devamında ise, “Sağlıklı bir iletişim ortamının oluşması için medyamızın fiyat istikrarını bozan yayınlar yerine ilgili kurumların açıklamalarını haberlerine taşıması son derece önemlidir. Kamuoyunda yanlış algıya yol açan yayınlardan vazgeçmeyen kuruluşlar hakkında 6112 sayılı Yasa’nın ilgili hükümleri uygulanacaktır” şeklinde kaydetti.

6112 sayılı Yasa ne ifade ediyor?

6112 sayılı Yasa; radyo, televizyon de isteğe bağlı yayın hizmetlerinin düzenlenmesi ve denetlenmesi, ifade ve haber alma özgürlüğünün sağlanması, medya hizmet sağlayıcılarının idari, mali ve teknik yapıları ve yükümlülükleri ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun kuruluşu, teşkilatı, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esasların belirlenmesini kapsıyor. Bu da demek oluyor ki RTÜK, kendisinin ‘uygun görmediği’ yayınlara dair işlem uygulayabilir ve dilediğinde bu programların yayın hayatına son verebilir.

Şahin'in açıklamasına sosyal medyada tepki yağdı

Şahin’in bu açıklaması doğal olarak tepkilerin odağı haline geldi. RTÜK’ün uygun bulmadığı yayınlara sansür uygulamasına tepkili olan kullanıcılar, tepkilerini sosyal medya üzerinden gösterdi.