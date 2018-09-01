Rus Yolcu Uçağı, İniş Sırasında Pistten Çıkarak Alev Aldı

İçerisinde 166 yolcunun bulunduğu Rus yolcu uçağı iniş sırasından pistten çıktı. Alev alan uçaktaki yolculardan ağır yaralananlar oldu.

Rus havayolu firması Utair’ın uçağı piste inişi sırasında pistten çıkarak korku dolu anlara sebep oldu. Pistten çıkan uçağın motorları alev aldı ve olayda bir kişi hayatını kaybetti. Kazanın sebebinin ise şu an için Rusya’nın güneyindeki yoğun yağmur yağışlar olduğu tahmin ediliyor.

Moskova’dan Soçi’ye uçan Boeing 737-800 yolcu uçağı, saat 03.00 sularında Soçi Uluslararası Havalimanı’na inişi sırasında pistten çıktı ve motoru alevler içinde kaldı. Uçakta bulunan 166 yolcu, zorlu çalışmaların ardından ekipler tarafından tahliye edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralanan ve şok geçiren yolcular hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yolculardan 18’inin durumunun ağır olduğu, yoğun bakıma kaldırıldığı bildirildi. Yolculardan hayatını kaybeden olmadı ancak şahit olduğu olayın şokuyla kalp krizi geçiren Soçi Havalimanı görevlisi yaşamını yitirdi. Yetkililer olayla ilgili soruşturma başlattı. İşte 166 yolcunun bulunduğu facia anının görüntüleri: