Rust, Eş Zamanlı Oyuncu Rekorunu Yeniden Kırdı

Twitch'te bir anda dev yayıncılar tarafından oynanmaya başlayan Rust, geçtiğimiz günlerde eş zamanlı oyuncu rekorunu yeniden kırdı. Oyun, 16 Ocak günü 244.394 eş zamanlı oyuncu sayısına ulaştı.

Özellikle yayın platformu Twitch'in oyun dünyasındaki etkisi artık çok açık bir şekilde görülebilir olmaya başladı. Platformdaki yayıncıların takipçilerine gösterdikleri oyunlar kısa sürede talep görüyordu. Bunun bir örneği Among Us olurken son günlerde Twitch'in etkisini gözler önüne seren son oyun Rust oldu.

2013 yılında çıkış yapan Rust, bugüne kadar hatırı sayılı miktarda oyuncuya ev sahipliği yapıyordu. Fakat oyun, Pokimane, Shroud, Myth, XQc ve Twitch'in diğer dev isimleri tarafından bir anda oynanmaya başlayınca oyun, kendi bünyesinde yeni rekorlar kırdı. Bundan günler önce gelen eş zamanlı oyuncu rekoru yeniden tazelendi.

Rust'tan yeni rekor:

Rust, 8 Ocak tarihinde 201.497 eş zamanlı oyuncu sayısına ulaşarak yeni bir rekor kırmıştı. Oyun, 16 Ocak günüyse 244.394 eş zamanlı oyuncu sayısına ulaşarak bu rekoru tazeledi. Oyunun Twitch'te patlamış olması, geliştiricilerin de cebine daha fazla para girmesini sağladı.

Rust'ın geliştiricisi Facepunch'ın kurucusu olan Garry Newman, 8 Ocak günü bir Tweet paylaşmıştı. Newman, paylaştığı Tweet'te stüdyonun bir hafta içinde (1 Ocak – 7 Ocak) Steam'de elde ettikleri geliri paylaşmıştı. Oyun, yalnızca 4 Ocak ve 7 Ocak günlerinde dahi stüdyoya 1'er milyon dolar kazandırmıştı.

Bu ayın başlarında Twitch'te 1,37 milyon izleyiciye ulaşan Rust, oyunların eski olmalarına rağmen halen nasıl bir anda patlayabileceğinin yeni bir kanıtı oldu. Hayatta kalmak için ağaç biçtiğimiz, eşyalar ürettiğimiz ve kendimize bir üs inşa ettiğimiz oyun, yeni güncellemelerle daha da gelişmeye devam ediyor.