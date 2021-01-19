Yeni Bir PUBG Oyunu, Bu Yıl İçinde Piyasaya Sürülecek

Video oyun sektörünün kurallarını değiştiren PUBG'nin yeni bir oyunu üzerinde çalışıldığı ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre bu oyun, 2021 yılının sonuna kadar PC ve konsol oyuncularının beğenisine sunulacak. Ayrıca PUBG Mobile'ın yeni bir sürümünün de bu yıl içinde yayınlanacağı ifade ediliyor.

Piyasaya sürülmesiyle birlikte video oyun sektörünün geleceğini değiştiren hayatta kalma oyunu PlayerUnknown's Battlegrounds cephesinde bir şeyler yaşanıyor. Edinilen bilgilere göre şirket, yeni bir PUBG oyunu üzerinde çalışıyor ve bu oyun, 2021 yılının sonuna kadar PC ve konsol oyuncularının beğenisine sunulmuş olacak. Ayrıca PUBG'nin mobil sürümünün yeni bir versiyonunun da bu yıl içerisinde yayınlanacağı ifade ediliyor.

Bu iddiaların gündeme gelmesine paralel olarak yapılan bazı açıklamalar; PUBG Corp, Striking Distance ve Bluehole'un çatı şirketi olan Krafton'un halka arz edileceğini gözler önüne seriyor. Yapılan açıklamalara göre şirket, 27,2 milyar dolarlık hissesini halka arz edip, borsalarda listelemeye başlayacak. Bloomberg'de yer alan bir habere göre Krafton, şirketin bugüne kadarki en büyük oyunu olan PUBG'nin ekmeğini yemekte de fazlasıyla kararlı.

PUBG evreninde geçecek başka bir oyun daha var: The Callisto Protocol

Geliştirilmekte olan yeni PUBG oyunu haricinde, PUBG evreninde geçecek olan başka bir oyun daha var. "The Callisto Protocol" olarak isimlendirilen bu oyun, hayatta kalma oyun türünü bilim kurgu ve korku ögeleriyle birleştiriyor. Striking Distance tarafından geliştirilmekte olan bu oyun, The Game Awards etkinlikleri kapsamında duyurulmuştu ve hakkında bilinen şeyler de oldukça kısıtlı.

Geçtiğimiz temmuz ayında yapılan açıklamalarda, PUBG'nin PC ve konsol sürümlerinin 70 milyon kopya sattığını açıklamıştı. Ayrıca oyunun mobil sürümü de geçtiğimiz haziran ayı itibarıyla 600 milyon kez indirilmişti. Yani oyuncular, yayınlanmasının üzerinden yıllar geçmiş olmasına rağmen PUBG'den kolay kolay vazgeçmeyeceklerini açık açık gözler önüne seriyorlar. Hal böyle olunca da şirket, PUBG'nin yarattığı heyecanı sürdürmeye devam edecek, oyuncuları memnun ederken para basmaya devam edecek gibi görünüyor.