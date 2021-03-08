Rust’ın Sonunda Konsollara Geleceği Müjdelendi

2013 yılında alpha sürümü yayınlanan Rust’ın yılan hikayesine dönmüş konsol macerası nihayet başlıyor. Geçtiğimiz yıldan bu yana defalarca konsola gelme ihtimali yayınlanan oyunun, sonunda ne zaman konsola çıkacağı belli oldu.

11 Kasım 2013 ve 17 Haziran 2014 tarihinde iki kez alphaya çıkan Rust’ın garip bir geliştirme hikayesi bulunuyor. Alpha döneminde birçok oyuncunun kısa zamanda ilgisini çeken ancak geliştirmelerin gecikmesinden dolayı kısa zamanda yıldızı sönen Rust son dönemde tekrar popüler hale gelmişti.

Özellikle Twitch yayıncıları ve Youtuber’lar sayesinde eski popülerliğine kavuşan oyunun konsol versiyonu konusunda birçok spekülasyon ortaya atılmıştı. Survival oyunlar arasında tekrar muazzam bir üne kavuşan oyun konsollarda kapalı beta sürecine girdi.

Rust, 2021 ilkbaharında konsollarda yerini alacak

Oyunun Steam’de tekrar “en popüler oyunlar” kategorisine girmesinin ardından Facepunch Studios’dan inanılmaz bir atak geldi. Rust’ın oyuncu popülasyonunu artırması ve konsol piyasasının hareketlenmesinin ardından firma oyunu konsol ortamında sonunda test etmeye başladı. Konsol ortamında lansman videosu yayınlanan oyunun birçok açıdan kıyamet sonrası senaryoyu ne kadar iyi anlattığı gözlemleniyor. Oyun 2021 ilkbahar döneminde konsollarda yerini alacak. Playstation 4 ve Xbox One için çıkacak oyun yeni nesil konsollarda da oynanabilecek.

Rust’ın tekrar şahlanması DayZ’nin de tekrar gündeme gelmesine neden oldu. Aynı zamanlarda çıkan bu iki oyunun kaderi de benzer şekilde seyretmişti. Pandemi sürecinde daha fazla “online olma süresi” isteyen oyunların şansları yüzlerine güldü denebilir. Zombi konseptini ortadan kaldıran Rust’ta artık tek düşman diğer oyuncular. Çıktığı ilk dönemde zombilerle sürekli karşı karşıya kaldığınız Rust’ta daha büyük tehdit insan faktörü öne çıkıyor. Diğer oyuncuların kurdukları binaları patlatıp, kaynaklarını sömürürken kendi güvenliğinizi de sağlamanız gerekecek.