Rusya, Eurovision Şarkı Yarışması'ndan Çıkarıldı

Avrupa Yayın Birliği (EBU), Rusya'nın Ukrayna'ya savaş ilan etmesinin ardından Eurovision Şarkı Yarışması ile ilgili açıklamalarda bulundu. EBU yetkilileri, yarışmanın itibarını zedeleyebileceğinden Rusya'nın mayıs ayında İtalya'da düzenlenecek olan organizasyona katılamayacağını duyurdu.

Rusya, Ukrayna ile arasında uzun zamandır süren gerilimin sonrasında dün yaptığı açıklamalarla resmen savaş ilan ettiğini açıkladı ve askeri operasyonlara başladı. Korkunç görüntülerin ortaya çıkmasına neden olan bu savaş, tüm dünyada yankı uyandırdı ve birçok farklı sektörü etkisi altına almayı başardı.

Şampiyonlar Ligi, Formula 1 gibi spor organizasyonları Rusya’da düzenlenecek olan etkinliklerini durduklarını açıklamıştı. Şimdi de müzik sektöründen konu hakkında bir hamle geldi. Avrupa Yayın Birliği (EBU), Rusya’nın 10-14 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek olan 2022 Eurovision Şarkı Yarışması’ndan çıkarıldığını duyurdu.

‘Rusya, yarışmanın itibarını zedeleyebilir’

Öncelikle dün EBU yetkilileri tarafından yapılan açıklamalarda Rusya’nın organizasyona katılımının engellenmeyeceği ifade edilmişti. Bu açıklama da tahmin edebileceğiniz gibi birçok taraftan tepki çekmişti. Norveç, Hollanda ve İzlanda’nın da dahil olduğu birçok Avrupa ülkesi, EBU’nun bu açıklamasını eleştirdi. Hatta Finlandiya hükümeti de bu karara sert bir tepki vererek, Rusya’nın Eurovision’a katılması hâlinde organizasyona yarışmacı göndermeyeceğini açıklamıştı.

Ancak Avrupa Yayın Birliği bugün yaptığı açıklamayla bu konu hakkında geri adım atmayı tercih ettiğini ve ülkeyi dev müzik etkinliğinden çıkarma kararı aldığını duyurdu. EBU üyelerinin fikirlerine danışılarak karara ulaşıldığını ifade eden yetkililer, hiçbir Rus sanatçının Eurovision Şarkı Yarışması’na katılamayacağını kaydetti.

Son olarak EBU tarafından yapılan yazılı açıklamalarda, Ukrayna’da devam eden ‘benzeri görülmemiş’ kriz sebebiyle Rusya’nın Mayıs ayında İtalya’da düzenlenecek olan bu dev organizasyona katılmasının yarışmanın itibarını zedeleyebileceği ifade edildi.