Gökdelenleriyle dikkat çeken Hong Kong, gökdelenlerinin ortasındaki boşlukla alışılagelmişin dışında bir mimari tarzını da benimsiyor. Peki binaların ortasında yer alan bu boş alan neden var? Gelin açıklayalım.

Eğer bir gün Hong Kong’a giderseniz şehri çevreleyen devasa gökdelenlerin ortasında yer alan boşluklar dikkatinizi çekebilir.

Şehrin yoğun nüfusunu da düşündüğümüzde ilk bakışta bu boşluklar anlamsız gelebilir. Ancak bu boşlukların kendilerince anlamlı bir sebebi var!

Bu boşlukların en temel nedeni, Çin kültüründe büyük bir öneme sahip olan Feng Shui inancı!

Feng Shui, çevresel enerjinin insanlar üzerinde etkili olduğuna inanır.

Bu sebeple bu enerjinin serbestçe akabilmesi için de mimari açıdan belirli düzenlemeler yapılıyor.

Gökdelenlerin ortasında bırakılan bu boşluklar da enerji akışının kesintisiz bir şekilde devam etmesi ve şehre pozitif enerji getirmesi amacıyla bırakılıyor.

Ayrıca söz konusu boşlukların, kötü enerjilerin şehirden uzaklaştırdığı ve olumlu enerjinin yayılmasına yardımcı olduğuna inanılıyor.

Bu boşluklara “Ejderha Kapıları” da deniliyor.

Çin mitolojisine göre, dağlardan denize doğru inen görünmez ejderhalar vardır ve bu ejderhalar, şehre şans ve refah getirir.

Bu sebeple gökdelenlerin ortasında bırakılan boşlukların, ejderhaların yollarını açık tutacağına inanılıyor.

Böylece, şehirdeki enerjinin dengeli bir şekilde dağılması amaçlanıyor.

Özetle, ejderhaların yollarını kesmenin, kötü şans getireceğine inanıldığı için, mimarlar bu boşlukları bilinçli olarak tasarlar.

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