Anonymous hacker topluluğundaki bir grup hacker, Vladimir Putin'in 97 milyon dolarlık yatını hackleyerek rotasında değişiklik yaptı. Hackerlar, yatın rotasını tüm dünyaya 'Cehennem' olarak gösterdi.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş sürmeye devam ederken çatışmalar yalnızca gerçek dünyada değil, siber dünyada da gerçekleşiyor. Rusya’ya karşı düzenlenen siber saldırılarda dünyanın en meşhur hacker topluluğu Anonymous da rol alıyor. Geçtiğimiz gün devlet televizyonlarını hackleyen Anonymous hackerları, bugün farklı bir girişimleriyle daha gündeme geldi.

Bir grup Anonymous hackerı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e ait olduğu iddia edilen ‘Graceful’ isimli lüks yata saldırı düzenledi. Yaklaşık 97 milyon dolar değerinde olduğu bildirilen yatın deniz trafik verileri değiştirildi ve yat, Ukrayna’nın Rusya tarafından ele geçirilen Yılan Adası’nda kaza yapmış gibi gösterildi.

Yatın hedefi 'Cehennem' olarak değiştirildi:

Bunun ardından hackerlar, yatın rotasını da değiştirerek hedef noktayı ‘Hell (Cehennem)’ olarak düzenledi. Hell’in yanı sıra grubun da isminin ‘Anonymous’ ve ‘Anonleaks’ olarak görüldüğü hedef nokta, ayrıca Putin’e de küfür içerdi: ‘FCKPTN’. Hackerlar, daha sonrasında bu saldırıyı düzenlemelerini sağlayan sistemi açığa çıkardı.

Anonymous hackerlarının araştırmacı gazeteci Ryan Gallagher’e verdiği bilgiye göre saldırı, gemilerin sabit verilerini, sefer bilgilerini ve devingen bilgilerini barındıran donanım sistemi Otomatik Tanımlama Sistemi üzerinden yapıldı. Son yıllarda pek çok saldırıya maruz kalan gemilerdeki bu sistem, son saldırıyla birlikte yeniden saldırıya ne kadar açık olduğunu kanıtlamış oldu.