Rusya, Avrupa’nın En Büyük Nükleer Santraline Saldırdı

Ukrayna’da savaş başlatan Rusya, 4 Mart gecesi ülkede bulunan ve Avrupa’nın en büyük nükleer santrali olan Zaporijya yakınlarında çatışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin santralde çıkan yangını geç de olsa kontrol altına aldıkları bildiriliyor…

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırarak başlatmış olduğu savaşta en büyük korkulardan birisi gerçekleşti ve Rus ordusu, Zaporijya Nükleer Santrali’ne saldırı düzenledi. Enerhodar kentindeki santralde çıkan yangın, yaşanan çatışmalar dolayısıyla ilk anlarda kontrol altına alınamadı. Ancak itfaiye ekipleri geç de olsa müdahale etmeyi başarı

Ancak Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, itfaiye ekiplerinin çatışma sonrasında santrale girip yangına müdahale etmeye başladı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, yangının kontrol altına alınamaması durumunda bunun “Avrupa’nın sonu olacağını” belirtirken, Dışişleri Bakanı Kubela “Çernobil’den on kat büyük bir felaket olur” açıklamasında bulundu.

Rus ordusunun Zaporijya Nükleer Santrali'ne saldırdığı anlar:

Gece saat 04:00 sularında yaşanan çatışmalar, Ukrayna kaynaklarına göre Rus ordusunun santrale tanklarla ateş etmesiyle devam etti. Çatışmanın ardından yangına müdahale eden itfaiye ekipleri bir süre alevleri kontrol altına almaya çalıştı. Şimdilik bölgede santraldeki yangın sebebiyle ölü ya da yaralı olmadığı aktarıldı.

Ukrayna: Yangın kontrol altına alındı, radyasyon seviyeleri normal düzeyde

Ukraynalı yetkililer, itfaiye ekiplerinin tesise girdikten 1 saat sonra sabah 06:20'de yangının kontrol altına alındığını, santraldeki faaliyetlerin zarar görmeden devam ettiğini bildirdiler. Bölgedeki radyasyon seviyeleri normal düzeyde.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA), radyasyon seviyelerinde herhangi bir değişiklik olmadığını açıkladı, yangının "temel" birimleri etkilemedi belirtildi.

Rusya, tarihte ilk kez bir nükleer santrale saldırı düzenleyen ülke oldu:

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski "Bugüne kadar Rusya dışında hiçbir ülke, bir nükleer santralin reaktörlerine ateş açmamıştı. Bu tarihte bir ilk." dedi.

Ayrıca santralin yetkilisi Andrii Tuz, yangının ilk dakikalarında olay yerine ulaşmak isteyen itfaiye ekiplerinin, Rusya birlikleri tarafından engellendiğini belirtti.

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