Pegasus Uçak Kazasının Bilirkişi Raporu Tamamlandı

Şubat ayında 3 kişinin ölümüne ve 180 kişinin yaralanmasına sebep olan Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yaşanan kazanın bilirkişi raporu tamamlandı. Rapore göre pilotlar başta olmak üzere dört kişi ve bir kurum kusurlu bulundu.

5 Şubat 2020’de, Sabiha Gökçen Havalimanı’nda tüm ülkeyi yasa boğan bir uçak kazası yaşanmıştı. Pegasus Hava Yolları'nın 2193 sefer sayılı uçuşunda Boeing 737-86J tipi uçağın pistten çıkması sonucunda 3 kişi hayatını kaybetti, 180 yolcu ise yaralandı.

Kazanın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma başlattı. Soruşturmada hazırlanan bilirkişi raporu tamamlandı. 6 kişilik bilirkişi heyeti tarafından hazırlanan raporda, Kaptan Pilot Mahmut Aslan, ikinci pilot Ferdinant Pondaag olmak üzere 4 kişi ve bir kurum kusurlu bulundu. Raporda aynı zamanda “kaza öngörülebilir ve engellenebilirdi” ifadelerine yer verildi.

Kaptan pilot, stabil yaklaşma kriterlerine uymadan iniş gerçekleştirmiş

Açıklanan rapora göre Kaptan Pilot Mahmut Aslan’ın indikten sonra 6 saniye boyunca fren yapmaya gerek duymadığını, pistin ıslak ve kaygan olmasına rağmen şiddetli rüzgarın da etkisini göz önünde bulundurmadan bir iniş gerçekleştirdiği dile getirildi. Piste indikten sonra mesafenin durmak için yeterli olduğunu düşünen Aslan, uçağın otomatik frenleme ve hız freni sistemlerini kapattığı anlaşıldı.

Bilirkişi raporunda şu ifadelere yer verildi; “Uçak 6 saniye boyunca pist üzerinde yavaşlamadan ilerlemiş ve pilotlar tarafından yavaşlamak amacıyla manuel olarak maksimum frenleme yapılmıştır. Sürati düşmeye başlamış olan uçak yerde kuvvetli kuyruk rüzgarı etkisiyle yavaşlayamamış ve söz konusu kaza meydana gelmiştir.”

Raporda aynı zamanda kaptan pilotun zorlu hava koşulları nedeniyle strese girdiğine de yer verildi. Yalova açıklarında uçağa yıldırım çarpmasından dolayı strese girdiği belirtilen kaptan pilotun bir an önce inebilmek için aceleci davrandığı ve bu yüzden de yanlış pist seçimi yaptığı anlaşıldı.

HEAŞ ve iki kule görevlisi kaptanlarla birlikte kusurlu bulundu

Yardımcı pilotun gerekli yardımı sağlamadığını ve bu yüzden kazanın oluşumunda kusurlu bulunduğu açıklandı. Yardımcı pilot Ferdinant Pondaag’ın kaptan pilota gerekli uyarıları yapmadığı, yetersiz tecrübesinden dolayı uçağı piste güvenli bir şekilde indirebilmek için kontrolü ele almaya yeltenmediği tespit edildi.

Yapılan araştırmalar sonucunda Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ (HEAŞ), pistin belirli bir bölgesinde lastik temizleme çalışması yapmadığı için kusurlu bulundu. Aynı zamanda Yeşilköy ve Sabiha Gökçen Havalimanı’nda kulede görev yapan iki kişi, kazanın oluşumunda uyarı yapmadıkları gerekçesiyle kusurlu olarak gösterildi.