Sabiha Gökçen'deki Uçak Kazası ile İlgili Yeni Rapor

2020 yılının Şubat ayında Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir uçak kazası yaşanmış ve 3 kişi hayatını kaybetmişti. Şimdi de Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında kaza kırım raporu yayımlandı ve çarpıcı ifadelere yer verildi.

5 Şubat 2020 tarihinde Pegasus Hava Yolları’na ait olan Boeing 737-86J tipi uçağın, İstanbul’daki Sabiha Gökçen Havalimanı’nda pistten çıkmasıyla korkunç bir kaza yaşanmıştı. Tüm ülkeyi yasa boğan bu kaza sonucunda 3 kişi hayatını kaybetmiş, 180 kişi ise yaralanmıştı.

Geçtiğimiz yıl kazanın raporunun tamamlandığını sizlere aktarmıştık. Bu raporda Kaptan Pilot Mahmut Aslan, ikinci pilot Ferdinant Pondaag olmak üzere 4 kişinin ve bir kurumun suçlu bulunduğu, inişin stabil yaklaşma kriterlerine uygun gerçekleştirilmediği ifade edilmişti. Şimdi ise kaza ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı.

Yıldırım çarpması sebebiyle pilotlar panik yaptı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında kazaya ilişkin 157 sayfalık bir kaza kırım raporu yayımlandı. Hazırlanan raporda, inişten 6 dakika önce uçağa bir yıldırım isabet ettiği; bu sebeple de pilotların stresinde artış yaşandığı ve kaptan pilot Aslan’ın panikleyerek hemen inmek istediği kaydedildi.

Buna ek olarak yıldırımın çarpmasının ardından teknik birimin arandığı; ancak 10.000 feet’in altında acil bir durum olmadıktan sonra yapılan konuşmanın kokpitteki iş yükünü artırdığı ifade edildi.

Pilotların talimatlara uymadığı belirtildi

Ayrıca, pilotların talimatlara uymadığı da belirtildi. Rapora göre pilotlara, iniş için hava durumuna uygun olan aktif pistin ‘06’ olduğu aktarıldı; ancak pilotlar bunu görmezden gelerek ‘24’ pistine göre hazırlık ve alçalma gerçekleştirdi. Kazayı geçiren uçuştan önceki diğer uçakların pisti pas geçtiği de raporun içinde yer aldı.

Bunun yanı sıra raporda, pilotların kule ile koordineli çalışmadığı kaydedildi. Ferdinant Pondaag isimli ikinci pilotun Hollanda vatandaşı olması ve bu sebeple Türkçe bilmemesinin, hava trafik konuşmalarını anlamadığı ve yaklaşma hattındaki göstergeleri kaptana anlatamadığı da raporda yer alan açıklamalar arasındaydı.

‘Pilot otomatik fren yapsaydı uçak pistten çıkmazdı’

Daha önce paylaşılan raporda kaptan pilotun 6 saniye geç fren yaptığı ifade edilmişti. Şimdi de pilotun manuel yerine otomatik frenleme yapsaydı uçağın pistten çıkmayacağı belirtildi. Ayrıca inişten sonra hava koşullarının kötüleştiği; bu sebeple de rüzgâr hızının arttığı aktarıldı ve meteorolojik durumun kazaya neden olan faktörler arasında bulunduğu söylendi.

Havalimanındaki emniyet ağı eksikliği kaza nedeni

Son olarak rapor, kaza öncesinde Boeing 737-86J tipi uçağın gövde veya sistemlerinde herhangi bir arızanın olmadığını kaydetti. Buna ek olarak olayın gerçekleştiği pistte yardım araçlarının enkaza ulaşmasını kolaylaştıracak yolların olmadığı; bu yüzden de pist uzantısı emniyet ağı eksikliğinin birinci sınıf kaza nedenleri arasında nitelendirildiği raporda paylaşılanlar arasında yer aldı.