Uçak Kazasından Sağ Kurtulan Yolcuya Ölü Etiketi Takılmış

5 Şubat tarihinde Pegasus Havayolları uçağının Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kaza yapmasının ardından yaralı bir yolcuya ‘Ölü’ etiketi takıldığı ortaya çıktı. Kazadan yaralı kurtulan Arif Yılmaz, hem ilk yardımdaki ihmalleri hem de başına gelen etiket olayını yargıya taşıyacağını söyledi.

Habertürk'ten Kenan Batukın'ın haberine göre geçtiğimiz haftalarda Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gerçekleşen kazadan yaralı kurtulan bir yolcuya ‘Ölü’ etiketi yakıldı. Arkadaşı Okan Abdi ile birlikte, olay yerinde yaşananlarla ilgili konuşan Arif Yılmaz, kazanın şokunu yaşarken gördüğü etiketle sinir krizi geçirdiğini belirtti.

47 yaşındaki elektronik mühendisi Abdi, uçak pistten çıktıktan sonra büyük bir panik yaşandığını ve kazanın ardından bir süre boyunca kimsenin yardıma gelmediğini söyledi. Ağır yaralı olmadıkları için bazı yaralı yolculara yardım ettiklerini ifade eden Abdi, 40 metrelik yamacı kendi imkanları ile çıkmak zorunda kaldıklarını aktardı.

Yolcuya takılan 'Ölü' ibareli etiket ve kazadan yaralı olarak kurtulan Okan Abdi

Yukarı çıktıklarında ring araçlarının geldiğini gördüklerini belirten Abdi, “Bindiğimiz ring aracı bir türlü ilerlemiyordu. ‘Hadi buradan çıkalım, kendimiz yürüyerek gidelim’ dedim. Çıktık terminale doğru yürümeye başladık. Yürürken bir transit araç gördük ve durdurduk. Düşen uçakta yolcu olduğumuzu söyledik. Önce bizi götüremeyeceğini söyledi. Sonra feci derecede üşüdüğümüzü söyledik. Bizi bir yere bırakmasını isteyince alıp terminaldeki bir sağlık merkezine götürdü” dedi.

İlk yardımdaki ihmaller zinciri ve etiket olayını yargıya taşıyacaklarını belirten Abdi, “Etiket şu anda kanıt olarak duruyor. Biz tüm bu yaşadığımız travmada acil müdahaledeki ihmalleri ve Arif’in yaşadığı etiket konusunu yargıya taşıyoruz. Hem kaza sonrası ihmaller zincirine hem de Pegasus’a dava açmaya hazırlanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Üzerine 'Ölü' ibareli etiket takılan 37 yaşındaki Yılmaz ise kaza sırasında büyük bir travma yaşadıklarını ve bazı şeyleri hatırlayamadığını söyledi. "Etiketi görünce ne hissettiğimi anlatmak inanın oldukça zor" diyen Yılmaz, "Olayda ağır yaralı değildim. Burnumda bir darbe hasarı vardı. Sonuç itibariyle bu tür kazalar sonrasında gerekli acil önlemler neyse bunlar artık iyice dikkate alınıp yerine getirilmeli” şeklinde konuştu.