Apple'ın 'deneysel' internet tarayıcısı Safari Technology Preview karanlık mod kaydırma çubuğu da dahil olmak üzere bir çok yenilik içeren güncellemesini aldı.

Apple’ın 2016’nın Mart ayında kullanıma sunduğu ‘deneysel’ internet tarayıcısı Safari Technology Preview’a bugün yeni bir güncelleme geldi. Apple bu tarayıcısı, Safari’ye yapacağı güncellemeleri test etmek için tasarlanmıştı.

Safari Technology Preview’un yeni sürümünde CSS, JavaScript, WebRTC gibi özellikler geliştirilirken, bug’lar da düzeltildi. Ayrıca, bu sürümde karanlık modda çalışan sayfalar için ‘karanlık mod kaydırma çubuğu’ da geliştirildi.

Yeni güncelleme, şu an için macOS High Sierra ve macOS Mojave için kullanıma sunuldu. Safari Technology Preview’ın son güncellemesi şu an Mac App Store’dan indirilebilir durumda.

Apple’ın Safari Technology Preview ile asıl amacı geliştiriciler ve kullanıcılardan geri dönüşleri almak. Ayrıca bu tarayıcı geliştiriciler için dizayn edilmiş olsa da normal kullanıcıların da kullanabileceği bir tarayıcı. İndirmek için geliştirici hesabına ihtiyacınız yok.