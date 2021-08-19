İllere Göre Haftalık Vaka Haritası Yayınlandı: Vakaların En Çok Arttığı Şehirler Belli Oldu

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 7 ila 13 Ağustos aralığını kapsayan illere göre haftalık vaka sayısı haritasını paylaştı. Bakan Koca, vatandaşları aşı olmaya ve koronavirüs tedbirlerine uymaya çalıştı. Ayrıca haftalık bazda en çok vaka artışının yaşandığı illerin hangileri olduğu da açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, haftalık olarak yayınlanan illere göre 100 bin kişiye düşen koronavirüs vaka sayısı haritasının en güncel halini paylaştı. Paylaşımını Twitter üzerinden yapan Bakan Koca hem aşı hem de maske, mesafe ve temizlik kurallarına dikkat çekti

Fahrettin Koca tarafından yapılan paylaşımda, "Salgın son hasta iyileşmeden bitmiş sayılmaz. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyalım. Aşı ile bağışıklık kazanana kadar tedbirlere tam uyum şart." ifadelerine yer verildi. Peki Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı illere göre vaka sayısı haritasındaki son durum ne?

Neredeyse tüm illerde vaka artışı mevcut:

İllere göre vaka sayıları haritası

7 ila 13 Ağustos tarihleri aralığını kapsayan ve 100 bin kişide görülen vaka sayılarını gösteren harita, vaka sayılarının ülke genelinde artış eğilimi gösterdiğini ortaya koyuyor. En büyük üç şehrimize baktığımızda ise İstanbul'da 181,96, Ankara'da 199,55 ve İzmir'de ise 49,81 sayılarını görmekteyiz. İzmir, şu an için diğer pek çok kente göre daha iyi durumda gibi görünüyor.
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Bu arada; Bakan Koca geçtiğimiz bir haftalık süreçte vaka artışının en çok olduğu illerin hangileri olduğunu da açıkladı. O grafiğe baktığımızda, geçtiğimiz hafta vaka sayısının en çok arttığı illerin Batman, Bayburt, Aksaray, GümüşhaneArdahan, Rize, Elazığ, Karaman, Şanlıurfa ve Eskişehir olduğunu görüyoruz. 

Geçtiğimiz hafta vaka sayılarının en çok arttığı illere ait grafik şöyle

Vaka sayısı en çok artan iller
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