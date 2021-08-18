COVID-19'la Diyabet Arasında Dikkat Çeken Karşılıklı İlişki

İsviçreli bilim insanları, COVID-19 ile diyabet hastalığı arasında dikkat çeken bir ilişki tespit etti. Öyle ki diyabet hastaları, COVID-19'un akciğerde yayılması için uygun ortamı hazırlıyor. Zaman zamansa COVID-19'a yakalananlar, daha sonra diyabet hastası olabiliyor.

İsviçre'de bir grup bilim insanı tarafından gerçekleştirilen "Mavi Beyin Projesi" COVID-19'la ilgili çok dikkat çekici bir bilgiyi açığa çıkardı. Bugüne kadar yazılmış olan 240 bin makaleyi baz alarak derinlemesine bir araştırma yürüten uzmanlar, COVID-19'la diyabet hastaları arasında daha ilginç bir bağlantı olduğunu ortaya çıkardılar. Öyle ki bir diyabet hastası, COVID-19'u çok daha ağır bir şekilde yaşıyor.

Edinilen bulguların daha da çarpıcı yanı, COVID-19 ile diyabet arasında karşılıklı bir ilişkinin olması. Pankreası da etkileyen hastalık, sağlıklı bir bireyin diyabet hastası olmasına yol açıyor. Mavi Beyin Projesi ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Barbaros Çetin, İstanbul'da COVID-19'a yakalanan 14 yaşındaki bir çocuğun hastalığı atlattıktan sonra diyabet atağı geçirdiğini, bu çocuğun ömrünün sonuna kadar şeker hastalığı ile savaşmak durumunda kaldığını ifade ediyor.

Yoğun bakıma kaldırılan hastaların yüzde 80'i şeker hastasıydı

Temmuz ayında Frontiers in Public Health isimli dergide yayımlanan Mavi Beyin Projesi'ne göre yüksek kan şekeri, koronavirüsün akciğerde yayılabilmesi için mümkün olan en uygun koşulların oluşmasını sağlıyor. Ayrıca diyabet, COVID-19'un komplikasyonlarını tetikliyor. Hatta hastalık belirtilerini başlatan şey, kandaki yüksek kan şekerinin ta kendisi. Yapılan incelemelere göre yoğun bakımlarda yatan COVID-19 hastalarının yüzde 80'den fazlasının şeker hastası olduğunu ifade eden Barbaros Çetin, bu hastalarda çoklu organ yetmezliği ve kan pıhtılaşması gibi olayların çok hızlı bir şekilde gelişebileceğine dikkat çekiyor.

Mavi Beyin Projesi kapsamında gelişmiş yapay zekalar da kullanan bilim insanları, diyabet hastalarının COVID-19'a olan yatkınlıklarını gözler önüne sermiş durumda. Bu da zaten riskli grupta oldukları bilinen diyabet hastalarının, diğer insanlara göre çok daha dikkatli olmaları gerektiği anlamına geliyor. Hastalıktan korunmanın en temel ve en kolay yolu ise elbette aşı. Diyabet hastaları, doktorlarından onay aldıkları takdirde mutlaka aşı vurulmalılar...