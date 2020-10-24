Grip İlaçlarında Bulunan Bir Madde Covid-19'a Karşı Etkili

Koronavirüs ile mücadelede aşı ve ilaç bulmak için çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor. Rus ecza uzmanlarının, grip salgınıyla mücadelede kullanılan bir ilaçta koronavirüsle mücadele edebilen bir madde buldukları açıklandı.

Koronavirüs pandemisi bütün dünyayı ciddi şekilde etkiledi. Uzmanlar dört bir koldan hastalığa karşı etkili olabilecek bir aşı bulmak için çalışmalarına devam ediyor. Bir yandan da elimizdeki ilaçların işe yarayıp yaramadığını test ediyorlar.

Rus televizyon kanalı 360’ın yaptığı habere göre Himki kentindeki ecza uzmanları, pandemi ile mücadelede umut verici bir keşifte bulundu. Bu uzmanlara göre grip salgınlarında kullanılan bir madde, yeni tip koronavirüs ile başarılı şekilde mücadele edebiliyor.

Koronavirüse karşı burun spreyi

Rusya’daki uzmanların grip, akut solunum yolu viral enfeksiyonu ve pankreas sorunlarını tedavi için üretilen ilaçlarda kullandığı ve aprotinin adlı maddenin koronavirüs ile mücadelede etkin olarak kullanılabileceğini söylediği açıklandı.

HimRar Şirketler Grubu Tıbbi İşler Müdürü Yelena Yakubova, “Burun spreyi günde birkaç kez kullanılacak. Aprotininin güvenliği uzun süre önce araştırılarak netleştirildi" ifadelerini kullandı.

Yakubova, çalışanların maddeyi 3 ay boyunca kullandıklarını ve bu süreçte de koronavirüs hastalarının yoğun olarak bulunduğu kırmızı bölgelerde çalıştıklarını ifade etti. Moskova Tıp Üniversitesi Kliniği tarafından yapılan çalışmada hiç kimsenin hastalığa yakalanmadığını da ekledi.

“Eczanelere hücum etmeyin”

Yakubova insanları, eczanelere hücum edip bu maddeyi bulunduran ilaçları satın almaya çalışmamaları konusunda da uyardı. Maddenin hastalık üzerindeki etkisinin kanıtlanması için önümüzdeki aylarda kapsamlı bir çalışma yapılacağını ve ilacın da ilkbaharda piyasada olacağını söyledi.

Gerçekten de sadece tek bir madde nedeniyle ilaç almak ya da kullanmak çok büyük ihtimalle faydadan çok zarar getirecektir. Sonuçta ilaçlar hasta kişiler için hazırlanmaktadır, sağlıklı bünyelere etkileri farklı olacaktır. Kişilere en uygun olan ilaçlar, doktorları tarafından yapılan testlerin ardından belirlenerek reçetelendirilmektedir.