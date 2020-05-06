Sağlık Bakanlığı, Elisa Testlerine Başlamaya Hazırlanıyor

Sağlık Bakanlığı, hiçbir semptom göstermeden toplum içinde dolaşan COVID-19 taşıyıcılarını bulmak ve toplumun bağışıklık oranını tespit edebilmek için ‘Elisa’ testi olarak bilinen antikor testlerine başlamaya hazırlanıyor.

Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun aktardığı bilgilere göre Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüse enfekte olduğu halde herhangi bir belirti göstermeyen COVID-19 taşıyıcılarını bulmak ve toplumun bağışıklık seviyesini tespit etmek amacıyla ‘Elisa’ testi olarak bilinen antikor testlerine başlamaya hazırlanıyor.

Bir süredir COVID-19 tanısında kullanılan ve 1-3 saat arasında sonuç veren PCR testlerini gerçekleştiren Bakanlık, elde ettiği ölçümlerden yola çıkarak bu kez de antikor testleri için yeni hedef kitleler belirledi. Habere göre, koronavirüs ile mücadelede ikinci aşama olarak nitelendirilen ‘Elisa’ testleri ile toplumun bağışıklık oranı belirlenecek.

Sağlık Bakanlığı, ikinci aşama olarak nitelendirilen antikor testleri ile toplumun bağışıklık seviyesini ölçmeyi planlıyor

Sağlık Bakanlığı, yüzde 99 oranında doğru sonuç verdiği belirtilen bu testlerin yanı sıra geçmişe yönelik hastalık taraması da başlatacak. Antikor testlerinden elde edilecek bağışıklık verilerinin kademe kademe devreye alınacak normalleşme adımlarına rehberlik edecek.

Bakanlığa yakın kaynaklara dayandırılarak aktarılan haberde, şu anda testlerin güvenirliği ile ilgili çalışma yapıldığı, Türkiye’de halen birinci basamak hariç, ikinci ve üçüncü basamak hastaneler ile özel hastanelerde antikor testi yapılacak cihazların mevcut olduğu ifade ediliyor.

Uzmanlar, antikor testinin daha önce hastalık geçirilip geçirilmediğini ortaya çıkardığını belirtiyor

Uzmanlar, halihazırda kullanılan PCR testinin yüzde 60-70 arasında doğru sonuç verdiğini, antikor testinin ise daha önce hastalık geçirilip geçirilmediğini ortaya çıkardığını belirtiyor. Yüzde 100’e yakın tespit oranı sayesinde toplumdaki bağışıklığın ölçülebildiğini söyleyen uzmanlar, böylece hem ikinci bir dalgaya karşı hem de salgının kontrolü açısından toplumun yüzde kaçının bağışık hale geldiğinin belirlenebileceğini ifade ediyor.

Türkiye'de dün açıklanan 1.832 yeni vakayla toplam vaka sayısı 129.491'e, 59 can kaybıyla toplam can kaybı ise 3.520'ye yükseldi. Taburcu edilen kişi sayısı ise 5.119 olarak kayıtlara geçti. Dünya genelinde ise doğrulanan toplam vaka sayısı 3.682.968’e ulaşırken, hayatını kaybedenlerin sayısı da son 24 saatte 6.326 artışa 257.906’a yükseldi.