İsviçre’den bilim insanları, koronavirüsün klonlarını sentetik DNA’dan yeniden yapılandırmayı başardılar. Virüsün sentetik klonu, aşı çalışmalarında kullanılabilir ve süreci hızlandırabilir.

İsviçre’deki Bern Üniversitesi’nden viroloji ve veteriner bakteriyolojiisi alanında çalışma yürüten bilim insanları, koronavirüs klonlarını sentetik DNA’dan yeniden yapılandırmayı başardıklarını açıkladılar.

Koronavirüsün bir klonunu oluşturmak isteyen bilim insanları, ilk olarak koronavirüsün DNA parçalarını maya hücrelerine tanıttılar. Daha sonra doğru bir klon oluşturmak için maya hücreleri ile koronavirüs DNA parçalarını birleştirdiler. Bu bileşimden koronavirüsün genetik bilgilerini saklandığı yapay maya kromozomları oluşturulmuş oldu.

Bilim insanları, yapay kromozomu oluşturduktan sonra enfeksiyöz RNA ve sonrasın katalizör T7 RNA polimeraz kullanarak maya hücreleri olmadan RNA üretti. Elde edilen RNA, sentetik koronavirüsün çoğalabileceği bir hayvan hücresine yerleştirildi ve nihayetinde koronavirüs klonları yaratıldı.

Koronavirüsün sentetik klonlarının oluşturulmasında görev alan Bern Üniversitesi Viroloji ve İmmünoloji Enstitüsü’nden Profesör Volker Thiel, bu yöntemi kullanarak bir hafta içinde koronavirüs klonlarını çoğaltmayı başardıklarını açıkladı.

Üniversitenin Veteriner Bakteriyoloji Enstitüsü’den Profesör Jörg Jores, koronavirüsün sentetik klonlarını oluşturmak için ortaya çıkardıkları bu sistemi diğer virüslerin sentetik klonlarının oluşturulması için optimize ettiklerini açıkladı.

Koronavirüs klonu aşı çalışmalarında kullanılacak

Koronavirüsün sentetik klonlarının oluşturulması, akıllara koronavirüsün laboratuvarda oluşturulduğu sonucunu getirebilir. Ancak bu kesinlikle doğru değil. Koronavirüsün sentetik klonları, sıfırdan oluşturulmadı; yalnızca var olan bir virüsün yapay yollarla yeniden ortaya çıkarılmasından ibaret ve bu klonlar, koronavirüs tedavisinin ve aşısının bulunmasında kullanılacak.

Bütün dünyada virüslere karşı aşı ve ilaç geliştirme çalışmalarında virüslerin sentetik klonları kullanılıyor. Bu şekilde hem yeterli sayıda virüs elde edilebiliyor hem de aşı ve ilaç geliştirilmesi sürecini oldukça kısa hale getirilebiliyor.