Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs Testi Kriterlerini Değiştirdi

Sağlık Bakanlığı, bugüne kadar yüksek ateş, öksürük ve solunum zorluğu şikayetleriyle başvuranlara koronavirüs testi uyguluyordu. Yapılan yeni açıklamaya göre ise bundan böyle boğaz, baş ve kas ağrıları ile tat ve koku kaybı belirtilerinden herhangi biri görülmesi durumunda kişiye koronavirüs testi yapılacak.

Bütün dünyanın büyük bir mücadele verdiği koronavirüs salgını sırasında çok konuşulan konulardan biri de koronavirüs testleri oldu. Koronavirüs vakalarının ortaya çıkarılması için kullanılan testler, sınırsız olmadığı için belli kriterlerle uygulanıyor.

Mart ayından bu yana koronavirüs vakalarını tespit etmek için belirli kriterlerle test gerçekleştiren Sağlık Bakanlığı, bugün itibarıyla test kriterlerinde değişiklik yapıldığını duyurdu. Koronavirüs Bilim Kurulu, bazı koronavirüs belirtilerinin geçmişte olduğundan daha yaygın görülmesi nedeniyle test kriterlerinin değiştirilmesine neden olduğunu açıkladılar.

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs salgını Türkiye’de başladığı andan itibaren yüksek ateş, öksürük ve solunum sıkıntısı belirtilerinden herhangi birinden şikayet eden kişilere koronavirüs testi uyguluyordu. Ancak son dönemde farklı belirtiler gösteren ve belirti göstermeyen vaka sayısı artmaya başladı.

Yeni belirtilerin görülmesi ve belirti göstermeyen koronavirüs vakalarının artması, Sağlık Bakanlığı’nın koronavirüs testleriyle ilgili kriterlerini değiştirmesine neden oldu. Artık boğaz, baş ve kas ağrıları ile tat ve koku kaybına ek olarak ishal gibi belirtilerin herhangi birini gösterenlere de koronavirüs testi uygulanacak. Eskiden olduğu gibi ateş, öksürük ve nefes darlığı belirtileri de koronavirüs testi uygulanması için geöerli kriter olarak yer almaya devam edecek.

Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk, Sağlık Bakanlığı’nın vaka tanımlarını sürekli güncellediğini, bu çalışma sayesinde de test yapılacak grupların belirlendiğini söyledi. Test algoritmaları konusunda çalışmaların devam ettiğini söyleyen Prof.Dr. Öztürk, meslek gruplarına göre test kriterlerini verilerin belirleyeceğini söyledi.

Belirti göstermeyen koronavirüs vakalarının sayısı artıyor

Belirti göstermeyen koronavirüs vakalarının sayısı her geçen gün artıyor. 26 Mayıs’ta Güney Kore kaynaklı bir çalışmada, herhangi bir belirti göstermediği veya koronavirüse yakalanmış birine temas etmediği halde test yapılan kişilerin yüzde 2.64’ünde pozitif sonuç elde edildiği belirtildi. Türkiye’nin organize sanayi bölgelerinde ise bu oran binde 3.5 olarak belirlendi.

Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, bütün dünyadaki koronavirüs vakalarının yüzde 45’ini belirti göstermeyen koronavirüs vakalarının oluşturduğunu söyledi. Salgın başladığında COVID-19 hastalarının yüzde 70’inde ateş ve öksürük görüldüğünü söyleyen Prof. Dr. Ceyhan, bu oranın şu anda yüzde 20’lere kadar düştüğünü ifade etti.

Sağlık Bakanlığı’nın bu düşüş nedeniyle test kriterlerine boğaz ağrısı, baş ağrısı, kas ağrıları, tat ve koku alma kaybı ve ishal gibi belirtileri de eklediğini söyleyen Prof.Dr.Mehmet Ceyhan, bu belirtilerin yanına kalp ağrıları ve ciltte renk değiştirmelerinin eklenebileceğini de söyledi.

Sağlık Bakanlığı, son iki günde 50 binin üzerinde test yaptı

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Sağlık Bakanlığı’nın son iki günde 50 bin üzerinde test yaptığını söyledi ve bu testlerden 30 bininin koronavirüs belirtileriyle başvuran insanlara uygulandığını, geri kalan 20 bin testin ise tarama amaçlı olarak uygulandığını ifade etti.

Prof. Dr. Ceyhan, 20 bin tarama testinin askere gidecek kişilerin yanında organize sanayi bölgelerinde çalışan insanlara uygulandığını söyledi. Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı, tarama testlerinin kapsamının sağlık çalışanları, berberler, kuaförler, şoförler, kabin görevlileri gibi riskli gruplara da uygulanmasınını belirti göstermeyen koronavirüs vakalarının kolaylıkla tespit edilmesini sağlayacağını da sözlerine ekledi.

Prof. Dr. Ceyhan, Türkiye’de belirti göstermeyen koronavirüs vaka sayısının 300 bin olduğunun düşünüldüğünü söyledi ve İstanbul’da her 100 kişiden birinin virüs taşıdığının düşünüldüğünü de ifade etti.