Gana’da, bir tabutu dans eşliğinde taşıyan profesyonel dansçıların videosu, şu sıralar sosyal medyanın en gözde malzemelerinden biri. Farklı formatlara uyarlanan fenomen videodan ilham alan bir grup sağlık çalışanının, temsili bir COVID-19 kurbanını omuzlarına alıp dans ederek taşıması ise sosyal medyada büyük bir tepkiye neden oldu.

Yeni tip koronavirüse karşı verdikleri olağanüstü mücadele sayesinde gerçek hayatın süper kahramanları olarak anılan sağlık çalışanları, bugünlerde morale en fazla ihtiyaç duyan meslek gruplarının başında geliyor. Bununla birlikte sağlık çalışanları da moral bulmak adına her zaman 'kahramanvari' hareketlerde bulunmayabiliyorlar.

Daha önce doktor ve hemşireleri hastane koridorlarında dans ederken gördüğümüz pek çok TikTok videosuna denk gelmiştik. ABD’nin Missouri eyaletinin Springfield şehrindeki Mercy Hastanesi’nde çekilen yeni bir TikTok videosu ise sosyal medya kullanıcılarından sert bir tepki aldı.

Sağlık çalışanlarının COVID-19 yazılı plastik torbadaki bir kişiyi dans ederek taşıması büyük tepki çekti

Söz konusu videoda, COVID-19 yazılı plastik torbadaki bir kişiyi dans ederek taşıyan dört sağlık çalışanı bulunuyor. Sizin de tahmin edebileceğiniz gibi bu video, Gana’da bir tabutu dans eşliğinde taşıyan profesyonel dansçıların fenomen haline gelen videosundan ilham alıyor.

Kısa sürede milyonlarca görüntülenme alan bu paylaşım, sosyal medyada da pek de iyi karşılanmadı. Örneğin, Amerikalı YouTuber ve gazeteci Blaire White, “Hemşireler, insanlar ölürken ve geçim kaynaklarını kaybederken COVID-19’u kullanarak ünlenmeye çalışıyorlar” diyerek tepkisini dile getirdi. Bir başka kullanıcı ise videoyu alıntılayarak, “Bu, kelimenin tam anlamıyla tüm yıl boyunca gördüğüm en tatsız şey olabilir” ifadelerini kullandı.

ABD'deki COVID-19 vakaları 1 milyonu geçmiş durumda

Koronavirüs nedeniyle bir yakınını kaybeden sosyal medya kullanıcısının gösterdiği tepki ise çok daha sert oldu: “Bu, ön cephede mücadele eden diğer sağlık çalışanlarına ve benim gibi yakınlarını kaybeden insanlara çok büyük bir saygısızlık. Umarım çalıştıkları hastane bu videoyu görür. Mide bulandırıcı”

Öte yandan sağlık çalışanlarına destek veren ve onları anlayışıyla karşılayan kullanıcılar da oldu. Örneğin bir kullanıcı, COVID-19’un asla bir TikTok malzemesi olmaması gerektiğini düşündüğünü ancak sağlık çalışanlarının, her gün gördükleri korkunç manzaralarla bu gibi videolarla başa çıkmaya çalıştıklarına dikkat çekti. Bir diğer Twitter kullanıcı ise sağlık çalışanlarının büyük bir stres altında olduklarını ve sadece biraz eğlenmek istediklerini savundu.

Sağlık çalışanlarının TikTok videosu, sosyal medyayı ikiye böldü

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’ne göre (CDC), ülkede şu anda 1 milyondan fazla onaylanmış COVID-19 vakası ve 60.000'den fazla ölüm var. Videonun çekildiği hastanenin bulunduğu Missouri eyaletindeki vaka ve ölüm sayıları ise sırasıyla 7.254 ve 329. ABD’deki pek çok insanın doğrudan veya dolaylı olarak salgından etkilendiğini hesaba kattığımızda, söz konusu videonun tepki görmesi pek de şaşırtıcı olmasa gerek.

Amerikalı sağlık çalışanlarının tepki çeken TikTok videosu