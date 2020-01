Sahibinden.com’da Yayınlanmış Birbirinden Tuhaf 12 İlan

Normalde satılık araba, ev ve daha birçok farklı alanda ürünlerin satışı için kullanılan sahibinden.com üzerinde yayınlanmış birbirinden tuhaf ilanları derledik. Pazarlama yeteneklerimizin ne kadar üst düzey olduğunu kanıtlayan ilanlarla karşınızdayız.

En çok kullanılan 2. el alışveriş sitelerinden biri olan sahibinden.com; ev ve araba başta olmak üzere, aklınıza gelebilecek her şey için ilan oluşturulan bir site. Aklınıza gelebilecek her şey derken gayet de ciddiyiz. Uçak, ada, gemi, yat, helikopter ve daha birçok farklı ilan şu an sitede yayında. Bizim bugün ilgilendiğimiz konu ise daha önce sahibinden sitesinde yayınlanan tuhaf ilanlar.

Kimisi arabasını satıyordu, kimisi de evini. Ortak noktaları ise verdikleri garip ilanlar oldu. Pazarlama ürün satışı için çok önemlidir. Birazdan göreceğimiz ilanlar ise bugün benim diyen reklam ajanslarına taş çıkartacak cinsten. Yaratıcılığın sınırlarını bir hayli zorlayan bu değişik sahibinden.com ilanlarına gelin beraber bakalım.

Henüz patlamamış Samsung Galaxy Note 7:

Samsung Galaxy Note 7 telefonları bir dönem fabrika çıkışlı bir batarya sorunu nedeniyle patlamaları ile gündeme gelmişti. Samsung için büyük bir kriz olan bu durum, ilan sahibi tarafından fırsata çevrilmiş. İlan içerisinde de sahibine ekstra heyecan, korku ve performans verdiği belirtilmişti. Pratik zekalı ve pazarlamacı ruhlu olmak tam da bu olsa gerek.

Sahibinden satılık temiz kullanılmış ada:

Sahibinden.com'da uzun süredir devam eden ada satışları da var. Bu ilana göre Ayvalık'ta bulunan Çiçek Adası yeni sahibini arıyor. Yurt dışında daha önce kendisine ada alan ünlüleri görmüştük. Yakın zamanda bizim ülkemizden de bu tarz bir girişim olur mu acaba? Fiyatına bakınca bizim hayallerimize bile giremiyor...

Ev ilanlarına tepkisini ilanla veren Mustafa Amca:

Sahibinden satılık müstakil ev ilanlarına tepki gösteren Mustafa Amca isimli kullanıcı, 1+1 ve 2+1 evler için istenen fahiş fiyatlara tepkisini verdiği ilanla göstermişti. Hızını alamayan Mustafa Amca, daha sonrasında müteahhitlere ve en sonunda da sahibinden.com çalışanlarına bile tepki gösterdi. 2. el ev fiyatlarına ve kiralarına bakarsak verdiği tepkide haksız olduğunu söyleyemeyiz.

“Bu kadarına gerek var mıydı?” dedirten motosiklet ilanı:

Herkesin modifiye zevkine saygımız sonsuz ama bu ilandaki motor gerçekten “Bu neydi şimdi?!” etkisi yaratıyor. Motoruna goldwing görünümüne kavuşturmak için çeşitli kaplamalar yapan bir kullanıcı, bunu da sahibinden.com’da sıfırından daha güzel diyerek satışa çıkardı. İnsanı bir yanda motordan soğutan bir yandan da içine çeken bu motorun tasarımı akıllara Dünyayı Kurtaran Adam filmini getiriyor.

Ultra yakışıklı yapan silikon maskesi:

Her türlü ilanı görmeye alışmıştık ama bu da bizim için yeni oldu. Hatay’ın İskendurun ilçesindeki bir firma, Hollywood filmlerinde kullanıldığını iddia ettiği ultra silikon yakışıklı adam maskelerini satışa çıkarmış. Yakışıklı olmanın bedeli de 12.500 TL. Aslına bakarsanız ürünü gözlüksüz bir şekilde görünce yakışıklı olmak bir yana gerçekten korkutucu bile olabiliyor.

Film yapımcılarına ayar veren senaryo ilanı:

Sırada izlediğimiz tüm filmlerin görünmeyen kahramanları olan senaristler için açılmış ve birçok kişi tarafından da haklı görülen bir ilan var. Tamamen bitirilmiş halde sahibinden.com’da ilana çıkarılan senaryo aslında bir isyan niteliğini taşıyor. Film sektörüne hakim olan yapımcı firmaların, amatör veya yeni mezun senaristlere önem vermemesi tatlı sert bir dille eleştirilmiş.

Karı alana araba bedava hissi veren ilan:

Sahibinden satılık araba ilanlarında görsellerin büyük önem taşıdığını biliyoruz. Bu ilana bakıldığında da sanki araba değil kar satılık. Demek ki, gerçek arabanın dış görünüşünün sanıldığı kadar bir önemi yok. İşin garip tarafı da, bu pazarlama tekniği işe yaramış olacak ki araç satılmış. Bir İzmirli olarak ben olsaydım arabayı alırken yanında kar da isterdim. :)

Star Wars temalı, 1.6 milyon TL değerindeki ev:

Dışı seni içi beni yakar sözünün tam karşılığı olan ev. Dışı çok güzel olan ve normal gözüken bu evin içine girdiğiniz zaman bambaşka bir evren sizleri bekliyor. Neredeyse her noktası ayrı tasarlanmış ve aydınlatmalı olan bu evde ay sonu elektrik faturası ne kadar geliyordur acaba? Neyse, evin içi gerçekten çok güzel ve temasıyla insanı heyecanlandırıyor.

Sahibinden satılık karşılıksız çek:

Bu da mı var, demeyin. Evet, gerçekten karşılıksız çek ilanı daha önce yayınlandı. Aslında biraz hüzünlü bir hikayesi de olsa, tuhaf ilanlar arasına girmeyi kesinlikle başarmış durumda. Bir şahıs ile yaşadığı sıkıntılar sonucu çeklerinin karşılığını bir türlü alamayan ilan sahibi, çareyi çekleri internetten satışa çıkarmakta bulmuş. Normal değeri 105 bin TL olan çekleri, 90 bin’den satışa çıkarmış.

Kullanım amacı çok farklı olan kask ilanı:

Sevgilisi için aldığı kask onun için bir gurur meselesine dönüşmüş. Aslında kaskı alma amacı da sevgilisini korumaktan ziyade kendini korumakmış. İlan sahibinin dediğine göre motor kullanırken sevgilisinin sesini duymamak, saçı kendisine dolanmasın gibi nedenlerden dolayı almış. Sebepsiz yere ayrılık gelince de satışa çıkarmış. Üstelik sevgilisi senin 100 liralık kaskına mı kaldım deyince, kaskı 110 TL’den satışa çıkarmış.

Bir fenomen olan Eti Puf ve sahibinden.com ilanı:

Bir dönem bir hayli meşhur olan ve sosyal medyada da fazlasıyla konuşulan Eti Puf, listede olmazsa olmazdı. Fabrika çıkışlı bir hata nedeniyle paketinde ters duran Eti Puf, tam 500 TL fiyatla satışa sunuldu. Aslında bu fiyat bence üründen çok açıklamada verilen emeğe olabilir. Çünkü ilan sahibi matematik ve geometri ile ürünün nasıl bu hale geldiğini anlatmıştı. Hatta bunu ODTÜ’lü öğrencilerle yapmışlardı.

Sivas Mangal Köpeği sahiplendirme ilanı:

Hayvanları satın almak yerine sahiplendirmenin çok önemli olduğunu bilen bir ilan sahibi, mangalı fazlasıyla seven dostu için ilan açmıştı. Apartman daireleri yerine çiftlik ve bahçeli evler için birebir olduğunu söyleyen köpeğin sahibi, etlerin mangalda ters düz edilmesi gerektiği zamanı dostu sayesinde öğrendiğini belirtiyor. Ayrıca dostunun etleri yemek gibi bir huyunun olmadığını da belirtiyor.

BONUS: Sahibinden satılık 2. el savaş uçağı:

Yazımızda sahibinden.com’da verilen birbirinden tuhaf ilanları inceledik. Ancak listemize Moldova’da verilen 2. el savaş uçağı ilanını eklemezsek olmazdı. Saatte 2500km hız yapabilen, 8.5 ton ağırlığa kadar mühimmat taşıyabilen Rus yapımı Su-35 uçağı, 2. el alışveriş sitesinde 85 bin Euro’ya satışa çıkarılmıştı. Üstelik sahibi ufak bir tamirin ardından uçuşa hazır olduğunu belirtmişti.

İşin belki de en enteresan tarafı ise uçak fotoğrafında görülen füzeler. Normal şartlarda ülkeler arası satılan bu füzeler, nasıl bu kişinin eline geçti bilinmiyor. Ancak söz konusu Rusya tarafları olunca insan artık gördüğü şeylere şaşırmıyor. 2007 model bu savaş uçağının akıbeti konusunda herhangi bir bilgi bulunmuyor. Hafta sonu tek başına bir kaçamak için güzel bir araç olabilirdi.

Sahibinden.com üzerinde yayımlanan ve birbirinden tuhaf ilanlar bu şekilde. 2. el sahibinden satılık birbirinden farklı ilanlarda kimi zaman hüzünlü kimi zaman da gerçekten çok ilginç hikayeler gördük. Sizin de daha önce dikkatinizi çeken tuhaf bir ilan oldu mu? Bu tarz ilanları daha önce gördüyseniz yorumlarda belirtmeyi unutmayın.