Sahibinden.com, bugün birçok ulusal sitede dillendirilen satışla ilgili konuştu. Sahibinden cephesi, yapılan haberleri yalanladı ve böyle bir teklif olmadığını belirtti.

Türkiye'nin ve dünyanın en büyük elektronik ticaret ortamlarından biri olan Sahibinden.com'a 4.8 milyar dolarlık bir teklif geldiği haberini bugün sizlerle paylaşmıştık. Marks & Mann tarafından yapıldığı iddia edilen teklifle ilgili resmi açıklama geldi.

İşte Sahibinden Cephesinden Yapılan Açıklama

“Bugün bir ulusal gazetede ‘4,8 milyar dolara sahibinden site’ başlıklı bir haber yayınlanmıştır. Söz konusu haber gerçeği yansıtmamakta olup şirketimizin gündeminde böyle bir konu bulunmamaktadır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına saygılarımızla dikkatinize sunuyoruz.”

Bu tür haberler bazen şirketleri satın almayı düşünen firmalar veya büyük ortaklıklar tarafından kasten yayılabiliyor. Böylece şirketin değerinden daha az gösterilerek satın alınması söz konusu olabiliyor. Haberin ne gerekçeyle yayıldığı ve Marks & Mann firmasının neden habere konu olduğu halen muamma.