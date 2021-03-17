Koronavirüs pandemisi nedeniyle çıkmaza giren özel okul sahipleri, okullarını devren satmaya başladılar. Sayıları giderek artan ilanlar, okulların tıpkı evlerde olduğu gibi detaylandırıldığını gözler önüne seriyor. Bazı okul sahipleriyse, okullarını öğrencileriyle birlikte satıyor.

2020 yılından beri hayatımızı etkileyen koronavirüs pandemisinin en çok zorladığı alan, hiç şüphesiz eğitim oldu. Öğrenciler, pandemi nedeniyle eğitimlerinden giderek uzaklaşırken, özellikle de özel okullarda eğitim veren öğretmenlerse maaşlarını alamayarak, büyük bir bilinmezin içine düştüler. Ayrıca özel okul işletmecileri de kayıt yapılmaması ya da kimi zaman ödenen paraların mahkeme yoluyla geri alınması üzerine, kendilerini çeviremeyecek hale geldiler.

Özel okullarda yaşanan ekonomik sorunlar, emlakçılık sektörüne yeni bir boyut atlattı. Özel okul sahipleri, krizden kurtulamadıkları okullarını, ilan siteleri üzerinden satışa çıkarmaya başladılar. Kimi okul sahiplerinin kiralamaya da başvurduğu görülürken, bazı okul sahipleri ise sahip oldukları okulları "öğrencileriyle birlikte" satışa çıkardı. Üstelik özel okul sahipleri, ilan detaylarına okullarının sahip olduğu özellikleri de yazmaya başladılar.

"Merkezi konumda özel okul"

Türkiye'de özellikle de otomobil satın almak isteyen vatandaşların sıklıkla girdikleri popüler ilan sitesine girdiğimizde, devren satılık olan 20 özel okul ilanının varlığını görüyoruz. Devren kiralık okul ilanlarının sayısı da 20. Bu ilanlarda yer alan detaylara baktığımızda, neredeyse her fiyata okul satın almanın mümkün olduğunu görüyoruz. Zira ilanlar arasında 75 bin TL'ye de 12 milyon TL'ye de satılık okullar yer alıyor.

İlanlardan bir tanesine girdiğimizde, metro ve otobüs duraklarına çok yakın olan bir okulun devren satılık olduğunu görüyoruz. Sahibinin 1 milyon 200 bin TL istediği bu okulun 400 kontenjanı bulunuyormuş ve an itibarıyla kayıtlı öğrenciler de bulunmaktaymış. Okulun 3.000 metrekare alana yerleştiğini ifade eden ilan sahibi, bahçenin de büyük olduğunu dile getiriyor. Başka bir ilanda ise anaokulu hazırlık sınıfı ve ilkokul ruhsatlarının MEB tarafından verildiği vurgulanıyor. Bu ruhsatlı okulun çok şık ve yeni olduğu beyan ediliyor.