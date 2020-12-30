Sahibinden.com, 2020 yılı istatistiklerini açıkladı. Platform tarafından yapılan açıklamalar, pandeminin tüketici alışkanlıklarını değiştirdiğini gösteriyor. Ayrıca platformlardaki ilanlar, bu yıl tam 15,2 milyar görüntüleme sayısına ulaştı.

2020 yılının son günlerini yaşadığımız şu günlerde, şirketlerin yıllık verileri sık sık karşımıza çıkar oldu. Bu bağlamda paylaşılan son veriler, Türkiye'nin en çok tartışılan internet mecralarından bir tanesi olan Sahibinden.com'dan geldi. Kullanıcıların; ev, araba, arsa, akıllı telefon gibi pek ürün bulabildikleri platform, bu yıl neler yaşandığını gözler önüne seriyor.

Sahibinden.com'un açıklamalarına göre platform bu yıl, 62,7 milyon kullanıcıya ulaştı. Bununla birlikte 509,6 milyon ziyaretçi sayısına ulaşan ilan sayfaları ise 15,2 milyar görüntüleme sayısına ulaştı. Ayrıca platform genelindeki ilan sayısı da gözle görülür bir şekilde arttı. Hatta Sahibinden.com kullanıcıları, bu yıl 1,8 milyon akıllı telefon ilanı vererek etkileyici bir istatistiğe yol açtılar.

En çok bakılan otomobil ilanı, 50 milyon TL'lik 2020 model Bugatti Chiron oldu

Sahibinden.com, özellikle de otomobil tutkunlarının yakından takip ettikleri bir internet sitesi. Tüketiciler, yeni bir araç alma planları olmasa da platform üzerinden satılık ilanları inceleyebiliyorlar. Bu bağlamda yılın en çok görüntülenen otomobil ilanı, 50 milyon TL'lik 2020 model Bugatti Chiron oldu. Pek çok kişinin satın almayı hayal bile edemediği otomobil, 2020 yılında 4,8 milyon kez görüntülendi. Emlak kategorisinin en çok görüntülenen ilanı, 540 bin görüntüleme sayısıyla Didim'de bulunan bir villa oldu.

Açıklanan verilere göre Sahibinden.com kullanıcıları, bu yıl en çok "satılık, kiralık, boyasız, traktör, bisiklet, acil, sahibinden, otomobil, dubleks, araba" kelimelerini aradılar. Ayrıca "banyo mutfak dekorasyonu" araması da Sahibinden.com'un trendleri arasına girmeyi başarmış oldu. Tüm bunlara ek olarak kullanıcılar, 2020 yılında otomobil karşılaştırma aracını da sıklıkla kullandılar.

Paylaşılan diğer istatistiklere baktığımızda, Sahibinden.com'a giren bir kullanıcının, bu sitede ortalama 11 dakika kaldığını görüyoruz. 20 Ocak 2020, kullanıcıların en çok ilan verdiği gün olarak kayıtlara geçerken, 28 Haziran saat 23:00'te ise en çok aramanın yapıldığı gün oldu. Yıl boyunca 22 milyon ilan tam 442 milyon kez favorilere eklenirken, kullanıcıların ilgi odaklarından bir tanesi de Bodrum oldu. Bu durum, pandeminin etkilerinin yaşam tarzlarını değiştirdiğini açıkça gözler önüne seriyor.