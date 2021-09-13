Sahte Görüntüleri Anlamak İçin Gözlere Bakmak Gerekiyormuş

Deep fakeler ve gerçekçi sahte görüntüler çağında karşımızdaki görüntünün gerçek mi yoksa sahte mi olduğunu anlamanın yeni bir yolu keşfedildi: Göz bebeklerine bakmak.

İnsanlık tarihinin neredeyse her döneminde bir çeşit sahtecilik vardır. Günümüzde ise deep fakeler ve gerçekçi gözüken sahte görüntüler öne çıkıyor. Bu sahte görselleri ayırt etmek her geçen gün daha da zor hale geliyor. Bilim insanlarının ise sahte görüntüleri anlamak için bir tavsiyesi var.

Bilim insanlarının geliştirdiği yöntem sayesinde baktığımız yüzlerin sahte mi gerçek mi olduğunu anlamak mümkün olabilir. Yapay zekanın oluşturduğu görüntüler ile gerçek insanlar arasındaki farkı anlamak için bakmamız gereken yer ise gözler.

Gerçek gözlerde saklı:

New York Eyalet Üniversitesi'nden araştırmacı Hui Guo'nun yaptığı çalışmaya göre sahte görüntüleri anlamanın sırrı gözlerde yatıyor, özellikle de irislerin şeklinde. Aradaki farkı anlamak için ise tek yapmamız gereken görüntüleri yakınlaştırmak.

Karşımızdaki görüntüye yakınlaştığımızda göz bebeğinin ve irisin yapısı görüntünün gerçek mi olup olmadığını anlamayı sağlıyor. Gerçek irisler ve göz bebekleri yuvarlak olurken yapay zeka görüntülerinde bozulmalar meydana geliyor.

Araştırma ekibi makalelerinde "İrisler sağlıklı yetişkinlerde neredeyse yuvarlak şeklindedir. Gerçek yüzlerle karşılaştırıldığında, GAN-yapımı görüntülerin göz bölgesinde görülebilir izler ve tutarsızlıklar gözlemledik." ifadesini kullandı. Araştırmacılara göre yapay zekaların bu hatayı yapmasının nedeni ise yapay zekanın insan gözünün anatomik yapısını tam olarak anlayamamasından kaynaklanıyor.

Sahte görüntüleri ayırt etmek mümkün:

Bilim insanları bu teoriyi test etmek için görsellerdeki görüntüleri göz şekillerine göre ayıran bir yazılım geliştirdikten sonra sisteme 1000 gerçek ve 1000 sahte yüz fotoğrafı yükledi. Göz şekillerini değerlendiren program, sadece bu kıstasa bakarak görselleri güvenilir şekilde ayırmayı başardı.

Araştırmacılara göre bu çalışma sayesinde bir gün sahte görüntülerin gerçekmiş gibi kullanılabilmesinin önüne geçilmesi için önlem alınmasında kullanılabilecek. Özellikle sosyal medya gibi manipülasyona açık platformlarda bu önlemlerin çok faydalı olacağına inanılıyor.