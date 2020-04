Zoom Alternatifi En İyi 12 Video Görüşme Uygulaması

Son zamanlarda oldukça popüler hale gelen uzaktan görüşme uygulaması Zoom'un alternatifi 12 uygulamayı derledik. Konferans, toplantı ve derslerinizde size yardımcı olacağını düşündüğümüz uygulamaların bağlantılarını da haberimizde sizlerle paylaştık.

Koronavirüsün dünyayı etkisi altına aldığı bu günlerde iş dünyasının büyük bir çoğunluğu evden çalışmaya başladı. Çoğu kullanıcı evden çalışırken yaşadığı iletişim sorununu basit arayüzü ve kullanım kolaylığı sebebiyle “Zoom” uygulaması ile çözmüş durumda. Uygulamanın bu denli sükse yapması sonucunda hızla yaygınlaşması da mümkün oldu. Günlük 300 milyon kullanıcıya ulaşan Zoom'un güvenlik sorunları da sürekli gündem yaratıyor.

Dijital çağda endişeler bitmiyor. Eğer Zoom kullanmak istemiyor ve alternatif uygulamalar arıyorsanız sizin için güzel bir liste derlemeye çalıştık. Aktif olarak video görüşmelerde kullanacağınız 12 mobil uygumalayı bir araya getirdik. Uygulamaların web sürümlerine de başlıklarına tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Zoom Alternatifi Uygulamalar:

Skype

Cisco Webex

Adobe Connect

Google Hangout Meet

Microsoft Teams

Starleaf

Jitsi Meet

Whereby

Discord

GoToMeeting

join.me

Blue Jeans

Türkçe dil desteği,

Akıllı mesajlaşma, HD kalitesinde sesli ve görüntülü çağrı,

sesli ve görüntülü çağrı, Ekran paylaşımı,

Canlı altyazı ve Ekran kaydı,

Microsoft’un video konferans uygulaması sayesinde isterseniz sesli isterseniz de görüntülü çağrılar gerçekleştirebilirsiniz. Ekran paylaşımı özelliği sayesinde ise kolaylıkla konferanslarınız sırasında kullanıcılarla daha etkili bir iletişim kurabilirsiniz. Ayrıca konferanslarınızı sonra da izleyebilmek için görüşmenizi kaydetme imkanı da bulunuyor. Skype’ı kullanıcı dostu arayüzü ve Türkçe dil desteğiyle aşağıdaki indirme bağlantılarını kullanarak indirip kullanmaya başlayabilirsiniz.

Toplantıyı anında metne dönüştürme ve Altyazı oluşturma,

Üst düzey bir güvenlik,

Profesyonel bir kullanım için,

Ücretli kullanım seçenekleri,

Türkçe dil desteği

Cisco Webex, küçük ve orta ölçekli işletme (KOBİ) müşterileri için öncelikli olarak kullanımının yanında amatör kullanım için de ücretli planlar sunan bir video konferans uygulamasıdır. Skype gibi toplantıda canlı altyazı özelliğiyle kullanıma yardımcı olurken ekran kaydı ile de kullanıcısına kayıtları sonra da inceleme imkanı sunuyor. Bağlantıları kullanarak indirebilirsiniz.

Eğitim içeriği paylaşımı ve Öğrenci takibi,

Ekran paylaşımı,

Beyaz tahta uygulaması,

Türkçe dil desteği

Adobe Connect genellikle kurumsal olarak kullanılan ücretli bir video konferans uygulamasıdır. Uygulamayı satın almadan önce 90 gün ücretsiz olarak deneyebilirsiniz. Mobil platformlarda da destek sunan uygulama birçok kurumsal firmalarda eğitim odaklı olarak kullanılmaktadır. Adobe Connect, içerik paylaşımı ve Beyaz tahta uygulamasıyla öğrencilere gerçek bir sınıf deneyimi yaşatıyor. Ücret planlarını buradan görüntüleyebilir indirme linklerini aşağıda bulabilirsiniz.

Google servisleriyle entegre bir şekilde çalışıyor,

Ücretli ve ücretsiz kullanılabilir servisler,

Gerçek zamanlı altyazı,

Ekran paylaşımı

Türkçe dil desteği

Google’ın video konferans servisi sayesinde tüm google servisleriyle entegre bir şekilde çalışarak kullanıcılara birçok özellik sunuyor. Sunduğu bu özellikler sayesinde de görüşmeler sırasında ihtiyacınız herşeye Google ekosisteminde sahip olabiliyorsunuz. Örneğin Google Docs da yazdığınız bir yazıyı Hangouts Meet kullanarak toplantıdaki katılımcılarla paylaşıp yaptığınız değişiklikleri de Google Drive’a kaydediyorsunuz. Bu da kullanıcılara büyük bir kolaylık sağlıyor. Ücretli ve ücretsiz kullanım imkanlarını da bünyesinde barındıran serviste, rakipleri gibi gerçek zamanlı altyazı desteğine de yer veriliyor. İndirme linklerini kullanarak uygulamaya ulaşabilirsiniz.

Microsoft servisleri entegrasyonu,

Skype Kurumsal, Office 365 gibi Microsoft ürünleri ile birlikte çalışır,

Kurumsal gizlilik,

Türkçe dil desteği

Microsoft Teams uygulaması ile ekipler oluşturup, oluşturulan bu ekipler ile aynı anda görüntülü ve sesli görüşmeler yapabilirsiniz. Aynı zamanda dokümanlar ve video, resim vs. gibi içerik paylaşımı gerçekleştirebilirsiniz. Uygulamada Microsoft servisleriyle birlikte bulut depolama desteği de sunuluyor. Microsoft’un kurumsal kullanıcılarına özel olarak oluşturduğu Teams sayesinde kullanıcılar Microsoft’un tüm servislerini de dahil ederek toplantılar gerçekleştirebilirler. Aşağıda yer alan bağlantıları kullanarak uygulamaya erişebilirsiniz.

Topluluk odaları oluşturabilme imkanı,

Video ve sesli görüşme

Mesajlaşma,

Türkçe dil desteği

Discord oyuncular için değil mi? dediğinizi duyar gibiyim. Evet Discord günümüzde daha çok oyuncular tarafından tercih edilen bir platform. Ancak rakipleri gibi görüntülü görüşme desteği sunuyor. Ayrıca topluluk odalarında aynı anda çok sayıda kullanıcıyla görüşme imkanı da sağlıyor. Discord’un bir diğer özelliği ise ekran paylaşımı yapabiliyor olması. Tüm bu özellikleri ele aldığımızda ise rakiplerinden aşağı kalır bir yanı olmayan Discord’u ücretsiz bir şekilde indirebilir ve kullanmaya başlayabilirsiniz.

Görüşme kaydı,

Video ve sesli çağrı,

Toplantı ve görüşmeler için donanım desteği

Starleaf firması hem amatör hem de profesyonel kullanıcılarına özel çözümler geliştirmiş. İsterseniz yalnızca uygulamasını kullanarak video ve sesli görüşme yapabilir isterseniz de şirketin sizin için sunduğu kamera, dock, mikrofon vs. gibi donanımlarla görüşmenizi profesyonel hale getirebilirsiniz. Kullanıcı sayısı maalesef 20 kişi ile sınırlı. Starleaf sayesinde görüşmeleriniz esnasında görüşme kaydı da yapabilirsiniz. İndirme bağlantılarını kullanarak uygulamaya erişebilirsiniz. Uygulamanın yalnızca koronavirüs süresince ücretsiz olduğunu da belirtelim.

Açık kaynak kodlu,

Şifreli ve güvenli,

Hesap kurulumu gerektirmez

Jitsi Meet Slack, Google Calendar ve Office 365 ile entegre bir şekilde çalışan açık kaynak kodlu bir video konferans uygulamasıdır. Jitsi Meet gizlilik ve güvenlik konusundaki özellikleriyle ön plana çıkıyor. Bilgisayarda kullanmak için herhangi bir kuruluma da ihtiyaç duymuyor. Jitsi Meet’i Android ve iOS cihazlarınızda kullanmak için ise uygulamaya ihtiyaç duyuyorsunuz. Uygulamayı indirmek için aşağıda bulunan linkleri kullanabilirsiniz.

Ekran paylaşımı,

Video kaydı,

Hızlı ve kolay kullanım

Whereby selefi video konferans uygulamalarına göre oldukça hızlı. Fakat yalnızca 4 kullanıcı ile video konferans yapabiliyorsunuz. Ekran paylaşımı ve video kaydı gibi özellikleri de bünyesinde barındırıyor. Kullanıcılarına ücretli ve ücretsiz seçenekler sunan Whereby, ücretli paketlerine Pro ve Business adlarını vermiş. Whereby uygulamasını indirmek için linkleri aşağıda paylaştık.

İlk ay ücretsiz,

Gelişmiş yönetici paneli,

Ekran ve çizim paylaşımı,

Kullanıcılarına çok sayıda özellik sunan GoToMeeting ile 25 kişiye kadar video görüşmelerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Daha çok profesyonel ve kurumsal bir kullanıma yönelik bir arayüze sahip olan GoToMeeting ile ekran kaydı alabilirsiniz. Uygulama, ekran ve çizim paylaşımı da yapabileceğiniz bir özelliğe de sahip. Uygulamaya erişebileceğiniz linkleri aşağıda paylaştık.

Kolay ve ücretsiz,

Ekran paylaşımı,

10 kişiye kadar kullanım

Join.me kolay ve sorunsuz çalışan bir ekran paylaşım ve video konferans aracı olarak karşımıza çıkıyor. Join.me aracının ücretsiz olan versiyonuyla 10 kişiye kadar ekran görüntüsünü paylaşabilirsiniz. Farklı yerlerdeki kişilerle birlikte aynı görüşmeye katılabilirsiniz. Aracı kullanmak için kendiniz için bir link oluşturabilirsiniz. Bu sayede ekranınızı birçok kişiyle paylaşabilirsiniz.

join

Kullanıcı dostu arayüz,

Ücretsiz deneme sürümü

HD video ve Dolby Voice®

Blue Jeans video konferans uygulaması HD görüntü ve Dolby Voice® ses desteğine sahip. Bu video konferans aracı ile 150 katılımcıya kadar görüşmeler gerçekleştirebiliyorsunuz. Blue Jeans video konferans uygulaması, kolay kullanım sağlayan bir arayüze sahip. Ücretli ve ücretsiz seçenekleri de kullanıcılarına sunmuş durumda. Uygulamanın linklerini sizlere aşağıda paylaştık.

Evden çalıştığımız karantina günlerinde toplantı, mülakat, eğitim ve konferans gibi aynı anda birden fazla kişinin katılımını gerektiren senaryolarda imdadımıza video konferans uygulamaları yetişiyor. Kullanıcıların çoğunluğunun kullandığı Zoom uygulamasına alternatif olarak sunduğumuz 12 programı listeledik. Listemizdeki programlardan birini seçip verdiğimiz linkleri kullanarak indirerek kullanmaya başlayabilirsiniz.