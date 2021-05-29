Şampiyonlar Ligi şampiyonu bu gece Portekiz'de Dragao Stadı'nda yapılacak olan finalin ardından belli olacak. FIFA'ya göre ise şampiyon olacak takım belli.

Şampiyonlar Ligi finali uzun zamandır Türk futbolseverlerin de gündeminde yer alıyor. Önce final müsabakasının İstanbul'dan alınmasıyla, sonrasında Süper Lig şampiyonu Beşiktaş'ın önümüzdeki yıl Şampiyonlar Ligi gruplarına doğrudan katılımı konusundaki önemi ile bu final maçı sık sık gündem oldu.

Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak olan müsabakada iki İngiliz ekibi Manchester City ile Chelsea, Portekiz'de bulunan Dragao Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Maç beIN Sports Haber kanalından şifresiz olarak yayınlanacak. Yayını aşağıda yer alan bağlantı üzerinden de izlemek mümkün olacak.

FIFA'da Şampiyon maviler (İkisi de mavi?)

BT Sports YouTube kanalında ise final maçı FIFA 21'de simüle edildi. Daha önce FA Cup finalinde Leicester City - Chelsea maçı için bir simülasyon yapan sporseverler, o maçın sonucunu ve haliyle kupayı Leicester City'nin kazanacağını görmüştü.

Bir kez daha benzer bir doğru tahmin olasılığının maç keyfinizi kaçırmasını istemiyorsanız yazının buradan sonrasını okumak istemeyebilirsiniz. Öte yandan izlemek isteyenler, FIFA 21'deki simülasyonunu yukarıda yer alan bağlantıdan da izleyebilirsiniz.

Mavili iki takımdan kazanan, açık mavili Manchester City oldu. Böylece Manchester ekibi, Premiere League'den sonra Şampiyonlar Ligi'ni de kazanmayı başardı. Sizce şampiyonluğu hak eden takım hangisi?

Ayrıca beIN Sports'un canlı ve ücretsiz YouTube yayınını buradan izleyebilirsiniz.