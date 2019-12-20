Samsung Galaxy S11+'ın tanıtılacağı gün için az bir süre kala tutarlı iddialarıyla ünlü Ice Universe, yine bir iddiayı ortaya attı. Buna göre Galaxy S11+'ın 48 MP'lik periskop kamerası, 5 kat optik zoom yapabilecek.

Samsung Galaxy S serisinin yeni üyesiyle tanışmamıza çok az bir süre kaldı. Samsung Galaxy S11’in çıkış tarihini, daha önce yaptığımız bir haberde sizlere söylemiştik. Çıkış tarihini ortaya çıkaran Ice Universe, bu kez cihazdan neler alabileceğimizle ilgili bir iki açıklama daha yaptı.

Ice Universe, daha önceki tweet’inde Galaxy S11 serisinin 48 MP periskop kurulumuna sahip olacağını aktarmıştı. Kendisi bu kez bu kurulumun diğer özelliklerinden de bahsetti. Ice Universe’ün son attığı tweet’e göre Galaxy S11+’ın periskop kameralı sistemi, 5 kat optik zoom ile birlikte gelecek.

Samsung Galaxy S11 nasıl bir telefon olacak?

Ice Universe, yalnızca periskop kurulumunun özelliklerini söylemekle de kalmadı. Telefoto lensinin yanı sıra Galaxy S11’in ön ekranının nasıl olacağını da söyledi. Ice Universe’ün paylaştığı görsellerde Samsung Galaxy S11’in ön kısmında olabildiğince ince çerçeveler bulunduğunu görebilirsiniz.

Bununla birlikte ön kamera kısmında da diğer Samsung telefonlarına göre önemli bir değişiklik bulunuyor. Galaxy S11’in ön kamerası, yeni çıkan Galaxy A51 ve A71’in tasarımına benzer şekilde oldukça ufak bir yapıya sahip olacak. Daha önce atılan iddialara göre ise Galaxy S11, 6,4 inçlik ekranla gelecekken Galaxy S11+, 6,9 inçlik ekranı bünyesinde barındıracak. Galaxy S11e’nin ekranı ise 6,2 inç olacak.

Daha önce paylaştığımız bir haberimizde Samsung Galaxy S11’in arka kamera kurulumunu gösteren bir görseli sizlerle paylaşmıştık fakat çıkması için gün saydığımız cihazın arka kamera kurulumu dışında başka hiçbir ipucuna sahip değiliz. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde daha nasıl dedikodular ortaya atılacak göreceğiz.

Bu arada Ice Universe’ün daha önceki iddialarının oldukça tutarlı olduğunu da hatırlatmadan geçmeyelim. Kullanıcının Twitter üzerinden paylaştığı birçok detay, ilgili cihazın çıkışıyla birlikte doğrulanmıştı. Bu yüzden kaynağın oldukça güvenilir olduğunu söyleyelim ancak bunların bir iddia olduğunu da unutmayalım.