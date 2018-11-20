Samsung, 5 Yeni Amiral Gemisi Tanıtmayı Planlıyor

Samsung 2019 yılının başlarında 5 adet amiral gemisi modelini tanıtmayı hedefliyor.

Samsung'un her yıl çıkardığı S serisi amiral gemisi akıllı telefonlarının bir yenisinin eklenmesine, 2019'a az bir zaman kalmasıyla da, günbegün yaklaşıyoruz. Güney Koreli şirket, bir süredir cihazların satışlarında düşüş yaşıyordu. 2019 yılında farklı bir strateji yürütecek olan, sektör devlerinden Samsung, 5 amiral gemisi akıllı telefonu 2019 yılının başlarında duyuracak.

Geleceğin amiral gemisi Galaxy S10'un 2019 Şubat ayı içerisinde duyurulması beklenmekte. Samsung Galaxy S10'u 2 varyant yerine (S10 ve S10 Plus yerine), 5.8 inç ila 6.4 inçlik bir ekrana sahip üç varyant Galaxy S10 tanıtacak. Söylentilere göre Samsung, Galaxy S10 için dördüncü bir varyant da tanıtacak. Bu varyant; 5G desteğine, 6.7 inçlik bir ekrana ve 2 önde 4 arkada olmak üzere toplam 6 adet kameraya sahip olacak.

Samsung yakın zamanda 4 arka kameraya sahip akıllı telefonu Galaxy A9'u tanıtmıştı. Bu doğrultuda Samsung'un Galaxy S10'da da 4 adet arka kamera kullanması beklenen bir şey. Samsung'un en büyük ekranı 5G destekli versiyonunda kullanmasının sebebi, 5G'nin oldukça güç tüketmesi ve bu sebeple daha fazla pile sahip bir akıllı telefona ihtiyaç duyulması ve daha büyük bir telefonun daha büyük bir ekrana ihtiyacının olması olarak açıklanıyor.

Samsung'un tanıtacağı 5. amiral gemisi modelinin; "Galaxy F", "Galaxy Flex" veya "Samsung Flex" adlarından birisine sahip olması beklenmekte. Samsung'un bu modelinde çentik yerine inovatif bir yenilik yapıp, kamerayı ufak bir yuvarlak şeklinde ekranın köşesine konumlandırması beklenmekte. Samsung'un yakın zamanda yapmış olduğu etkinlikler doğrultusunda, bu ekran türünde çalıştığını halihazırda da bilmekteyiz.