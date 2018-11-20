Samsung'un Yeni Galaxy M Serisinin Benchmark Sonuçları

Alfabedeki tüm harflerden model çıkarmayı hedeflediği düşünülen Samsung'un, önümüzdeki aylarda piyasaya süreceği Galaxy M serisiyle ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı.

Samsung'un yeni akıllı telefon serisi Galaxy M hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Bugün ortaya çıkan benchmark sonuçları, Galaxy M serinden neler beklenilmesi gerektiğine dair kullanıcılara ipuçları veriyor.

Sadece birkaç hafta önce Samsung'un iki adet Galaxy M telefonunun model numaraları ortaya çıkmıştı. SM-M205F ve SM-M305F model numaralarıyla çıkacak olan yeni Galaxy M serisi telefonlar sırasıyla 32-64GB ve 64-28GB depolama seçenekleri ile kullanıcılarla buluşacak. Bu iki telefonun model numaralarına bakılırsa Galaxy M20 ve Galaxy M30 olarak karşımıza çıkmasını bekliyoruz.

Geekbench'de ortaya çıkan Galaxy M serisi benchmark sonuçlarına baktığımızda Android 8.1 Oreo işletim sistemine sahip olacak Galaxy M20 (SM-M205F), 3GB RAM ve Exynos 7885 işlemciyle gelecek. Samsung bu telefonlar hakkında başka bilgi vermese de, Galaxy S10'dan sonra piyasaya sürülmeleri bekleniyor. Daha önce, her iki Galaxy M serisi telefonun çift SIM destekli olacağı, ancak bazı pazarlarda tek SIM modellerinin sunulabileceği haberleri çıkmıştı. Ayrıca Samsung, bu telefonların fiyatını düşürmek için LCD ekranları tercih edebilir.

Ortaya çıkan benchmark sonuçlarına göre tek çekirdekte 1319, çoklu çekirdekte ise 4074 gibi bir puan alan telefon, özellikle fiyat-performans telefonu arayan kullanıcıları hedef alıyor. Önümüzdeki yıl piyasaya çıkacak olan yeni Galaxy M serisi telefonlar hakkında şimdilik başka bir bilgi yok.