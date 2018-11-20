Samsung 6 Kameralı Galaxy S10 Üzerinde Çalışıyor

Telefonlara birden fazla kamera eklemek artık yeni moda oldu. Önce portre modu için, sonra yapay zeka için derken 6 tane kameraya kapılar dayandı. Samsung'un çıkması beklenen amiral gemisi Galaxy S10'un bir versiyonunda ise 6 kamera olacağı konuşuluyor.

Eğer Samsung Galaxy S9'un, selef modeli Galaxy S8'den pek farkı olmadığını düşünen kişilerdenseniz, S10 ile düşünceleriniz değişebilir. Çünkü bu cihazın farklı versiyonları ve her versiyonun kendine has öne çıkan özellikleri olacağı konuşuluyor.

Galaxy S10'un versiyonlarının en dikkat çekeni ise altı kameralı olanı. Tabii biz altı kamera diyoruz fakat toplamda altı. Cihazın iki tane önde ve dört tane arkada olmak üzere toplamda altı kamerası bulunan bir varyasyonu da olacak. Adı geçen versiyonun ayrıca 6.7 inç bir ekranı ve 5G desteğine sahip olacağı da konuşuluyor.

Söylentilere göre Samsung, en azından bu cihazla ilgili bir ipucunu Şubat ayının ortalarında paylaşacak. Bununla beraber cihazın, 5G ağ kapasitesinin testlerine başlandığı sıralarda tanıtılması bekleniyor. Ayrıca Samsung konuyla ilgili Güney Kore operatör firmalarının yanı sıra Verizon, AT&T ve T-Mobile gibi bazı diğer operatörlerle de anlaşacak, ama henüz hiçbir şey kesin değil.

Yukarıda bahsettiğimiz gibi, Samsung Galaxy S10'un başka modelleri de olacak. Konuşulanlara göre diğer modellerin ekran boyu 5.8-6.4 inç arasında ve toplam kamera sayısı en az üç, en fazla beş olacak. Cihazların tasarımları konusunda henüz kesinlik yok, fakat Huawei Mate 20 Pro gibi diğer cihazlara kablosuz olarak şarj aktarma özelliğinin olacağı da konuşulanlar arasında.