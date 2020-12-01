Samsung, 2021'de Yeni Bir Galaxy Note Cihazı Çıkarmayabilir

Samsung'un kendisine sadık bir hayran kitlesi oluşturmayı başardığı Galaxy Note serisi, son kez çıkmış olabilir. İddialara göre Güney Koreli şirket, 2021 yılında yeni Galaxy Note cihazlar çıkarmayacak.

Samsung'un amiral gemisi akıllı telefonlarından olan Galaxy Note serisi; yüksek donanım özellikleri, büyük ekranları ve S Pen'iyle kendisine bir sadık kullanıcı kitlesi edinmeyi başarmıştı. Ancak Galaxy Note serisi hayranlarına bugün kötü bir haber vereceğiz.

Cnet'in Reuters'tan aktardığını habere göre Samsung, 2021 yılında Galaxy Note serisinin yeni sürümünü geliştirmeyi planlamıyor. İsimleri verilmeyen üç farklı kaynağa dayandırılan bilgilere göre Güney Koreli teknoloji devi, S Pen'i de Galaxy S cihazlarına ve katlanabilir akıllı telefonlarına transfer edecek.

Samsung, Galaxy Note serisine elveda diyecek

Samsung'un Galaxy Note serisine noktayı koyacağını söyleyen kaynaklardan bir tanesi, şirketin Note cihazlarını geliştirmek için sarf ettiği eforun direkt olarak katlanabilir akıllı telefonlara yönlendirileceğini dile getirdi.

Bildiğiniz gibi Samsung'un Galaxy markası altında birçok farklı serisi bulunuyor. Örneğin Galaxy A serisi daha satın alınabilir fiyatlara sahipken Galaxy S serisi yüksek özelliklere ve dolayısıyla yüksek fiyatlara sahip. Galaxy Note serisi de yıllardır yüksek fiyat ve yüksek donanım sınıfını aitken geçtiğimiz sene bu sınıfa bir de katlanabilir akıllı telefonların bulunduğu Galaxy Z serisi eklendi.

Şirketin, genellikle yaz sonları ya da güz başlarında çıkardığı Galaxy Note cihazlar, ilk kez 2011 yılında kullanıcıların karşısına çıkmıştı. 5,3 inçlik bir ekrana sahip cihaz, o dönem için sınırları zorlamıştı. Örneğin rakibi iPhone'un ekran boyutunu 3,5 inçti.

Galaxy Note cihazları, yüksek donanımı ve S Pen gibi özellikleriyle kendisine sadık bir hayran kitlesi oluşturmayı başarmıştı. Hatta sahip olduğu sorunlu batarya sebebiyle patlama riski barındıran Galaxy Note 7'ye rağmen sadık hayranlar Note serisinden cihazlar kullanmaya devam etti.