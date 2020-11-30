Samsung Galaxy Note 20 5G'ye Yeni Renk Seçeneği Geldi

Samsung, Galaxy Note 20 5G ile Galaxy Z Flip 5G'nin yeni renk seçeneklerini duyurdu. Yapılan açıklamalara göre Galaxy Note 20 5G kırmızı, Galaxy Z Flip 5G ise beyaz renkle satın alınabilecek. Sınırlı sayıda üretilen renkler, şu an sadece ABD'deki tüketiciler tarafından satın alınabiliyor.

2021'in yaklaşmasıyla birlikte Samsung hayranları, yavaş yavaş şirketin yeni amiral gemisi telefonları için heyecanlanmaya başladılar. Zira şirket, birkaç ay içerisinde Galaxy S21/S30 olarak isimlendirilmesi muhtemel yeni amiral gemisi telefonlarını duyuracak. Ancak şirket, bu süreçte de boş durmamaya kararlı. Samsung, Galaxy Note20 5G ile Galaxy Z Flip 5G'nin yeni renk seçeneklerinin satışa sunulduğunu açıkladı.

Samsung tarafından yapılan açıklamalara göre Galaxy Note20 5G kırmızı, Galaxy Z Flip 5G ise beyaz renklerde satın alınabilecek. Şirkete göre sınırlı sayıda üretilen modeller, an itibarıyla sadece ABD'de satın alınabiliyor. Diğer ülkelerdeki Samsung hayranlarının bu modellere ulaşıp ulaşamayacakları ise şu an için bilinmiyor.

Samsung'un yeni renk seçenekleri böyle görünüyor

Samsung tarafından yapılan açıklamalara göre, Galaxy Note20 5G ve Galaxy Z Flip 5G'nin yeni renklerinde herhangi bir özellik veya fiyat farkı bulunmuyor. Şirket bu hamleyle, tüketicilere sadece yeni renk seçeneği sunmuş durumda. Bu sayede Galaxy Note20 5G dört, Galaxy Z Flip 5G ise 3 farklı renkte satın alınabilecek. Merak edenler için; Galaxy Note20 5G'nin bugüne kadar bakır, yeşil ve gri renklerde, Galaxy Z Flip 5G'ninse gümüş ve gri renklerde satın alınabildiğini hatırlatalım.

Bu arada, Samsung'un Galaxy Note ailesini sonlandırma niyetinin olduğu bir kez daha konuşulmaya başladı. Her yıl düzenli olarak ortaya atılan söylentiler, Galaxy S20 ailesinin halefinin duyurulmasına kısa bir süre kala, yeniden gündeme geldi. İddialara göre Samsung, Galaxy S21/S30 ailesine S Pen desteği getirip, Galaxy Note ailesini emekliye ayıracak. Böyle bir şeyin gerçek olup olmayacağı, birkaç ay içerisinde gün yüzüne çıkacak.